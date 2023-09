Au siège du BJP aujourd’hui, grande bienvenue au Premier ministre pour le G20, plan de sondage pour 2 États

Le siège du BJP à New Delhi est prêt à connaître une activité intense mercredi soir, avec des milliers de militants du parti se réunissant pour accueillir en grande pompe le Premier ministre Narendra Modi après le succès du sommet du G20.

Le fait que l’Inde ait accueilli ce prestigieux sommet et que le pays ait réussi à parvenir à un consensus sur la Déclaration de New Delhi est considéré comme une victoire diplomatique majeure. La présidence réussie du pays au G20 et sa défense des questions du Sud ont également renforcé ses arguments en faveur d’un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Premier ministre se mettra au travail électoral juste après l’accueil et participera à la réunion du comité électoral central du BJP pour décider des candidats pour les élections cruciales du Madhya Pradesh et du Chhattisgarh.

Le comité s’est également réuni le 16 août et les candidats ont été annoncés un jour plus tard pour 39 circonscriptions du Madhya Pradesh, dirigé par le BJP, et 21 du Chhattisgarh, dirigé par le Congrès. Il s’agissait de sièges où le BJP n’a pas de députés en exercice.

Des sources ont déclaré que la réunion de mercredi verra probablement des délibérations sur 50 circonscriptions du Madhya Pradesh et 35 dans le Chhattisgarh. Le Madhya Pradesh dispose de 230 sièges à l’Assemblée et le Chhattisgarh de 90.

Les autres membres du comité comprennent le président du BJP JP Nadda, le ministre de l’Intérieur Amit Shah et le ministre de la Défense Rajnath Singh.

La désignation des candidats en août, qui a eu lieu trois mois avant les élections dans les États, a surpris de nombreuses personnes car c’était la première fois que le BJP annonçait une liste avant même que la Commission électorale indienne ne déclare la liste. dates de scrutin.

Cette décision a été considérée comme une tentative d’anticiper toute friction au sein du parti et d’aplanir les problèmes avant les élections dans le Madhya Pradesh, le Chhattisgarh, le Rajasthan, le Telangana et le Mizoram. Ceci est d’autant plus important que le parti a perdu dans tous les États en 2018, à l’exception du Mizoram, où un allié de la NDA avait formé le gouvernement avec le BJP comme partenaire mineur.

Le parti avait rebondi lors des élections de Lok Sabha l’année suivante, remportant le Rajasthan, le Madhya Pradesh et le Chhattisgarh, et faisant mieux que le Congrès du Telangana. Il a également réussi à renverser le gouvernement de Kamal Nath dans le Madhya Pradesh, à la suite de la rébellion menée par Jyotiraditya Scindia, et Shivraj Singh Chouhan a prêté serment en tant que ministre en chef en 2020.

Comme en 2018, les élections dans les cinq États sont considérées comme une « demi-finale » avant les élections de Lok Sabha l’année prochaine. Ils sont devenus encore plus importants en raison de la lourde défaite du BJP dans le Karnataka en mai, qui a permis au parti de ne plus être au pouvoir dans aucun État du sud de l’Inde.