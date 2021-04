Un PCSO dans la cinquantaine a été retrouvé mort dans la forêt du Kent alors que les détectives enquêtaient sur sa mort «suspecte».

Les agents ont été appelés mardi peu après 16 heures à Akholt Wood dans la région d’Aylesham Road à Snowdown, près de Douvres.

Un PCSO en service dans la cinquantaine a été retrouvé mort dans un petit hameau de Kent hier Crédits: UkNewsinPictures

Les flics ont fermé la seule route traversant Snowdown, qui abrite un peu plus de 50 propriétés Crédits: UkNewsinPictures

Ils ont trouvé le corps d’une femme, âgée d’une cinquantaine d’années, qui était membre de la police du Kent en service.

La Direction des crimes graves de Kent et d’Essex mène des enquêtes pour établir les circonstances et considère sa mort comme suspecte.

Aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment.

Le chef de la police adjoint de la police de Kent, Tom Richards, a déclaré: «Les agents mènent un certain nombre d’enquêtes pour établir les circonstances et les habitants de la région de Snowdown verront en conséquence une présence policière accrue.

«Cela m’attriste de confirmer que la victime était un PCSO en service pour la police de Kent et, bien qu’une enquête complète et approfondie soit en cours, nos pensées restent également avec sa famille, ses amis et ses collègues.

« Il est d’une importance vitale que toute personne qui se trouvait dans la région lundi et mardi et qui aurait pu voir quelque chose de suspect prenne contact avec nous.

«Nous sommes particulièrement désireux de parler à ceux qui visitent régulièrement la région et qui ont peut-être vu quelque chose de déplacé et à ceux qui sont passés en voiture qui ont des images de la dashcam.

« Nous conseillons à quiconque se trouvant dans la région de rester vigilant jusqu’à ce que toutes les circonstances du décès soient établies. »

Les agents tiennent à parler à toute personne de la région le lundi ou le mardi qui pourrait avoir vu quelque chose d’inhabituel ou de suspect.

Toute personne ayant des informations doit appeler le 0800 0514526 ou peut soumettre des séquences vidéo en ligne.

Snowdown est à environ 19 km de Douvres

Les flics enquêtent sur la mort « suspecte » Crédits: UkNewsinPictures