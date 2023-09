Un gang BEGGING gagne 500 £ par jour en se faisant passer pour un sans-abri dans une ville thermale chic.

Le groupe d’une dizaine d’hommes et de femmes voyage dans une Mercedes éclair et en bus pour s’attaquer aux résidents et aux visiteurs de Bath.

Les membres d’un gang de mendiants récoltent de l’argent en se faisant passer pour des sans-abri à Bath Crédit : Marc Giddings

Le gang de mendiants se rend de Bristol à Bath pour harceler les touristes pour obtenir de l’argent Crédit : Marc Giddings

Armés de pancartes en carton quasi identiques, ils occupent à tour de rôle des emplacements privilégiés dans la ville.

Après huit heures de mendicité, ils rentrent chez eux dans un immeuble municipal de Bristol, à 19 km de là.

La police pense qu’ils pourraient être exploités par des groupes criminels organisés qui les obligent à remettre leurs profits.

Les agents sont limités dans les mesures qu’ils peuvent prendre, mais peuvent déplacer les personnes soupçonnées de comportement antisocial – en leur ordonnant de ne pas revenir avant 48 heures – et également leur infliger des amendes.

Mais les amendes infligées restent souvent impayées.

Le Sun a observé le gang de Bath alors qu’ils effectuaient leur escroquerie dans la ville, célèbre pour son abbaye, ses thermes romains et son architecture géorgienne.

L’un d’eux a placé son cartable en cuir d’aspect créateur derrière lui, a enlevé ses chaussures et s’est assis sur une couverture tandis que les gens défilaient.

À l’heure du déjeuner, deux des femmes, dont une enceinte, se détendaient sur un banc sous le chaud soleil.

Ils ont été rejoints par deux mendiants et un troisième homme portant des lunettes tendance, une veste en jean et un jean qui n’a pas été vu se joindre à la mendicité.

Plus tard, nous avons vu un membre du gang partir dans une Mercedes bleue avec une plaque d’immatriculation personnalisée.

Trois autres ont pris un bus X-39 pour se rendre au centre-ville de Bristol, suivis par deux hommes et deux femmes dans un autre bus.

La police estime que les « mendiants professionnels » peuvent gagner plus de 50 £ par jour.

Cela signifie que le gang pourrait gagner 500 £ par jour – 10 000 £ par mois – ou plus s’il sort le week-end et le soir.

Ils croient que de nombreux mendiants réguliers du centre de Bath qui prétendent être sans-abri gagnent plus que les travailleurs en s’attaquant à la meilleure nature du public.

Un vendeur officiel de Big Issue dans la ville a déclaré : « Ils enlèvent de l’argent aux véritables sans-abri.

«Je vois des gens mettre 20 £ sur leurs genoux puis passer devant moi.

« Ce n’est pas vrai.

« La police devrait faire quelque chose. »

La police de Bath a déclaré qu’elle travaillait avec le conseil pour lutter contre la mendicité de rue et garantir que ceux qui en ont réellement besoin reçoivent de l’aide.

Une porte-parole a déclaré : « Nous avons traduit en justice des personnes qui ont profité de la bonne volonté des résidents et des visiteurs en mendiant et en prétendant être sans abri, bien qu’elles soient logées et perçoivent des allocations.

« Les agents craignent que les personnes vulnérables ne soient exploitées par des groupes criminels organisés qui les emmènent mendier par autobus dans les centres-villes animés du pays, y compris à Bath, et les forcent à remettre leurs recettes.

« La police recommande que si vous souhaitez aider des personnes dans le besoin, vous fassiez des dons à des associations caritatives offrant des services de soutien plutôt qu’à des particuliers. »

En mars, le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé son intention de légiférer pour empêcher les mendiants de causer une « détresse publique » et cibler les gangs derrière les réseaux.

La police de Bath a déclaré qu’elle travaillait avec le conseil pour lutter contre la mendicité de rue. Crédit : Marc Giddings

Un vendeur officiel de Big Issue à Bath a déclaré à propos des gangs : « Ils enlèvent de l’argent aux véritables sans-abri. » Crédit : Marc Giddings

Les gangs de mendiants pourraient gagner jusqu’à 500 £ par jour Crédit : Marc Giddings

Deux des mendiants basés à Bristol ont été arrêtés à leur retour de Bath Crédit : Marc Giddings

Ramassé dans un Merc flashy

UN membre du gang s’est arrêté devant un Timpson’s – avant de repartir plus tard dans une Mercedes.

Il portait une doudoune noire, un jean et un bonnet – malgré une température agréable de 22°C au soleil – et avait sorti un tapis de son sac à dos pour se couvrir les jambes.

Un membre du gang était campé devant un magasin Timpson. Crédit : Marc Giddings

Il a ensuite placé devant lui une pancarte en carton préfabriquée et une tasse à café Costa.

Après quelques heures à collecter de l’argent, il est parti et est monté dans une Mercedes bleue flashy avec une plaque d’immatriculation personnalisée.