Au sein du groupe méconnu qui définit l’agenda climatique des entreprises

D’autres attribuent au groupe le mérite d’avoir aidé à persuader une part croissante du secteur privé de prendre des mesures significatives pour lutter contre les émissions. La SBTi affirme que les entreprises dont les objectifs sont approuvés réduisent généralement leurs émissions directes de 12 % chaque année, bien avant les exigences de l’organisation. La fixation d’objectifs a également eu un effet plus large sur le terrain, contribuant à renforcer les normes d’autres entreprises et groupes de normalisation d’entreprise, selon les observateurs.

Chemins de cueillette

Le point de départ de l’approche de SBTi est ce que l’on appelle le « budget carbone » mondial. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies a déterminé que collectivement, les nations ne peuvent se permettre d’émettre que 500 milliards de tonnes métriques supplémentaires de dioxyde de carbone au cours des trois prochaines décennies environ et ont encore une chance de maintenir le réchauffement à 1,5 ºC.

La SBTi alloue des parts de ce budget carbone aux secteurs et aux entreprises, qui ont alors plusieurs choix pour fixer des objectifs. Les deux tiers des entreprises ont choisi la méthode la plus simple, en s’engageant à réduire leurs émissions par an jusqu’en 2030. Pour être en ligne avec les objectifs de 1,5 ºC, la SBTi exige des entreprises qu’elles prévoient de réduire les émissions de leurs chaînes d’approvisionnement d’au moins 4,2 % chaque année. (Certaines entreprises, comme Tyson Foods, Cargill et McDonald’s, ont opté pour un objectif de 2 ºC, mais SBTi a récemment cessé d’approuver des plans pour cet objectif plus lâche.)

Dans la plupart des cas, le secteur privé n’est pas légalement tenu de réduire ses émissions. Mais les entreprises font face à une pression croissante de la part des investisseurs, des clients, des militants et des décideurs pour montrer qu’elles prennent les émissions au sérieux et qu’elles s’attaquent aux risques croissants du changement climatique lui-même. Les entreprises qui obtiennent l’approbation de SBTi peuvent affirmer dans leurs conseils d’administration, leur marketing produit et leurs communications avec les investisseurs qu’elles font les deux.

SBTi a développé un processus pour mesurer les émissions de référence d’une entreprise sur la base des travaux du Greenhouse Gas Protocol, un partenariat similaire entre les ONG et le secteur privé qui établit des normes de déclaration des émissions, puis approuve le calendrier d’une entreprise pour les réduire. SBTi souligne qu’il n’évalue ni n’approuve les stratégies spécifiques que les entreprises utilisent pour atteindre l’objectif. Cependant, il exerce un certain contrôle sur le choix de ces outils, comme en interdisant l’utilisation de décalages.

Les entreprises peuvent également choisir de suivre une voie spécifique à un secteur, qui tend à être plus attrayante pour des industries telles que l’aviation, le ciment et l’aluminium, qui sont particulièrement difficiles à nettoyer avec les technologies d’aujourd’hui. Dans ce cas, SBTi attribue des parts du budget carbone aux secteurs et aux entreprises qui les composent sur la base de la littérature scientifique, des données du marché et des conseils d’experts de l’industrie.

L’industrie maritime, par exemple, dispose d’un budget total de 12 à 16 milliards de tonnes de dioxyde de carbone à émettre jusqu’en 2050. La SBTi donne au secteur plus de temps pour se décarboner que d’autres industries car on s’attend à ce que les méthodes de réduction des émissions du transport maritime, y compris le passage à les carburants à faibles émissions comme l’ammoniac et l’hydrogène, mettront un certain temps à se développer.

SBTi a également développé des objectifs de zéro net à long terme, dans le but que d’ici 2050, les entreprises n’émettent que la quantité de gaz à effet de serre qu’elles peuvent éliminer de manière fiable et durable de l’atmosphère. Ils ont approuvé de tels objectifs pour environ 200 entreprises, dont Colgate Palmolive, Etsy et H&M.