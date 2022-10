Au sein du groupe ethnique chinois Tujia, un “rituel de pleurs” avant les mariages

Dans le sous-continent indien, une mariée qui verse des larmes pendant ou juste après son mariage est assez courante. Il s’agit principalement d’émotions et l’idée de se séparer de vos parents ou de votre famille et de partir avec le marié pour rester avec sa belle-famille peut faire pleurer la mariée.

Cependant, cela ne fait pas partie d’un rituel ou d’une norme et personne ne lèverait un sourcil si vous ne pleuriez pas. Mais saviez-vous que dans une tribu isolée de Chine, les femmes sont censées pleurer pendant leur mariage dans le cadre d’une tradition et ne pas le faire peut amener les gens à les mépriser ou même à les réprimander ?

Ceci est principalement pratiqué par la tribu Tujia en Chine. Les membres de la tribu Tujia vivent depuis des milliers d’années dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Ils suivent cet étrange rituel où les femmes sont obligées de pleurer pendant leur mariage.

Selon les personnes âgées de la tribu, chaque mariée est tenue de pleurer tout au long du mariage. Sinon, les voisins de la mariée la considéreraient comme une fille sans éducation, la mépriseraient et se moqueraient. Dans certains cas, la mère de la mariée aurait même battu la femme pour ne pas avoir sangloté pendant la cérémonie de mariage.

Selon un rapport du site Web Oddity Central, cette tradition était à son apogée au 17ème siècle et s’est poursuivie jusqu’à l’empire Qing en 1911. Cependant, avec le temps, cette pratique est de moins en moins répandue, bien qu’elle ne se soit pas éteinte.

Selon les experts, cette tradition a commencé entre 475 avant JC et 221 avant JC lorsque la princesse de l’État de Zao s’est mariée dans l’État de Yan. Alors qu’elle quittait son état pour un autre, la reine et la princesse pleuraient amèrement et comme cela avait été fait par la royauté, d’autres ont emboîté le pas et c’est devenu une tradition. Les pleurs prennent souvent la forme d’une chanson appelée « chanson de mariage qui pleure ».

