Au sein de la culture des gangs de drogue à Gibraltar alors que la dangereuse « cocaïne rose » déferle sur l’Europe | Monde | Nouvelles

La nouvelle « cocaïne rose » est une substance synthétique incroyablement dangereuse composée d’une concoction de drogues souvent imprévisible, et des gangs criminels commencent à l’introduire en Europe et au Royaume-Uni.

Le gang de la drogue est l’un des nombreux affiliés à cette nouvelle substance et entretient également des liens étroits avec le commerce illégal du sexe.

L’opération de police avait été baptisée « Tusi », un autre titre pour « cocaïne rose » et un jeu de mots sur le mot « 2CB », une drogue qui associe MDMA et LSD.

Un gang criminel à Gibraltar a été découvert en possession d’importantes quantités de « cocaïne rose », une drogue dangereuse qui envahit l’Europe et le Royaume-Uni.

Depuis sa création vers 2010, la drogue s’est transformée en un mélange imprévisible contenant des proportions variables de kétamine (tranquillisant pour chevaux) et de MDMA, complétées par de la caféine.

La Police Nationale avait déjà saisi lors de ses perquisitions des quantités importantes de cette substance, ainsi que des ustensiles pour la préparation des doses dans de petits laboratoires et d’énormes liasses de billets.

L’opération recherchait le « Tusi », une substance synthétique originaire d’Amérique du Sud et qui arrive lentement en Europe.

Le raid a eu lieu en juillet et a conduit la police locale de Gibraltar à effectuer 14 perquisitions et perquisitions dans des propriétés dans deux villes.

Une combinaison des deux substances psychotropes provoque d’une part des effets hallucinogènes et d’autre part une sensation d’euphorie.

Comme avec la plupart des drogues de ce type, elle augmente le faux sentiment de contrôle et de perfection des capacités, qui n’est rien de plus qu’un état de nervosité et d’excitation très élevé, qui avec la cocaïne rose devient particulièrement intense.

Selon les experts, elle est potentiellement plus dangereuse que la cocaïne ou la méthamphétamine en raison du niveau de dépendance qu’elle crée et parce qu’elle déclenche des épisodes de panique, des crises d’angoisse, de la dépression, des troubles émotionnels et une dépersonnalisation.

Un rapport du Les Nations Unies a déclaré que le médicament avait déjà été trouvé en Espagne, en Autriche, en Suisse et au Royaume-Uni.