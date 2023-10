Au secours, nous ne pouvons pas nous débrouiller sans vous en Ukraine – POLITICO

GRENADE, Espagne — De hauts responsables de l’UE ont un message pour Washington après les législateurs républicains bloqué un nouveau programme d’aide pour l’Ukraine : nous avons besoin de vous pour aider Kiev à tenir tête à la Russie.

En arrivant à Grenade, en Espagne, pour un rassemblement des dirigeants européens, le plus haut diplomate du bloc, Josep Borrell, a déclaré que l’Europe ne serait pas en mesure d’assumer seule la totalité du fardeau du soutien étranger à l’Ukraine.

« L’Europe ne peut pas combler le vide des États-Unis », a-t-il déclaré aux journalistes quelques jours après que les Républicains du Congrès ont refusé d’approuver une mesure provisoire de financement pour Kiev.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a adopté un ton similaire, soulignant que l’UE envisage d’approuver 50 milliards d’euros de soutien à l’Ukraine dans les mois à venir, mais que l’aide de Washington reste cruciale.

« Je suis très confiante dans le soutien des États-Unis à l’Ukraine », a-t-elle déclaré, ajoutant que ce qui restait flou était le moment où ce soutien arriverait. Charles Michel, le président du Conseil européen, a fait écho à ce point en disant qu’il avait entendu « l’engagement personnel » du président américain Joe Biden à continuer de soutenir Kiev.

Près de 600 jours après le début de sa bataille pour repousser l’invasion à grande échelle de la Russie, l’Ukraine est confrontée à une crise de financement en raison des retards dans l’aide prévue par les États-Unis et dans un contexte d’incertitude quant à la date exacte à laquelle le prochain grand programme d’aide de l’Europe sera livré.

Plusieurs diplomates ont indiqué à POLITICO ces derniers jours que le soutien politique à l’approbation des 50 milliards d’euros d’aide est fort et généralisé, mais que la Hongrie pourrait chercher à retarder l’approbation finale car elle veut faire pression sur Bruxelles pour qu’elle débloque son propre financement européen, bloqué depuis un conflit d’État de droit. Tout retard pourrait exposer Kiev à un déficit budgétaire pour 2024 – une situation qui suscite l’inquiétude en Ukraine.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait d’un manque de financement, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a répondu : « Nous avons fini de nous inquiéter dès les premiers jours de la guerre à grande échelle. »

Il a ajouté : « Avec les États-Unis, j’ai eu une réunion avec le président Biden. [and received] son soutien à 100 pour cent… Bien sûr, c’est une période électorale difficile pour [the] États. »

Biden et von der Leyen ont précipité pour rassurer Kiev sur le fait que le soutien occidental reste inébranlable et que l’aide affluera à nouveau, mais l’opposition croissante des Républicains a soulevé la possibilité que l’Europe doive finalement assumer une part beaucoup plus importante du fardeau.

Alors qu’elle se rendait à la réunion de la Communauté politique européenne à Grenade, à laquelle assistaient des dizaines de chefs d’État et de gouvernement, la Première ministre estonienne Kaja Kallas a averti que toute perception d’un affaiblissement de la détermination occidentale ferait le jeu du président russe Vladimir Poutine.

« La Russie veut que nous soyons fatigués », a-t-elle déclaré. « Nous ne devrions pas leur montrer que nous le sommes parce que nous devons endurer aussi longtemps qu’il le faudra. Nous devons endurer la guerre comme ils [the Ukrainians] endurent la guerre.