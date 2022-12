Au scrutin en 2023 : gouverneurs du Sud, maires de grandes villes

WASHINGTON (AP) – Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, demandera aux électeurs un second mandat à la tête de l’une des plus grandes villes du pays. Les républicains essaieront de prendre le contrôle total de la législature de Virginie. Les manoirs des gouverneurs sont en élection en Louisiane et au Mississippi, et un gouverneur démocrate du Kentucky, dans l’État rouge, tentera de s’accrocher pour un autre mandat.

Alors qu’une grande partie de l’attention politique en 2023 est sur la course présidentielle émergente, les électeurs de certains États pèseront sur des concours moins médiatisés qui fourniront néanmoins un nouvel aperçu de leurs priorités et de leurs points de vue sur la direction du pays.

Les républicains devraient essayer de lier le gouverneur démocrate du Kentucky Andy Beshear au président Joe Biden et à d’autres démocrates nationaux qui ont tendance à être plus libéraux. Beshear, faisant sa candidature à la réélection dans un État qui favorise fortement les républicains, s’est doucement distancié de Biden dans une récente interview avec l’Associated Press, en disant: “Cette course ne concernera pas la Maison Blanche.”

“Ça va être ce qui se passe dans les maisons de chaque Kentuckian”, a déclaré Beshear. « Et je pense que cette dernière série d’élections a montré que si vous voulez être gouverneur, les gens s’attendent à ce que vous ayez un plan. Les gens s’attendent à ce que vous leur parliez et que vous n’utilisiez pas simplement des points de discussion nationaux. »

Le porte-parole du GOP de l’État, Sean Southard, a déclaré dans un communiqué plus tôt ce mois-ci que le parti estimait que “les principes fondamentaux sont solides pour qu’un candidat républicain le batte” une fois que le parti a un candidat.

Une douzaine de républicains environ ont déclaré qu’ils se présentaient, dont l’ancien ambassadeur de l’ONU Kelly Craft, le commissaire à l’agriculture de l’État Ryan Quarles et le procureur général Daniel Cameron, qui a déjà reçu l’approbation de l’ancien président Donald Trump.

L’Association des gouverneurs républicains n’a pas mis quelqu’un à disposition pour une entrevue, mais a noté dans un communiqué que le seul gouverneur sortant à perdre en 2022 était un démocrate, Steve Sisolak du Nevada, “et la RGA est prête à recommencer en 2023”.

“Le démocrate Andy Beshear ne s’aligne pas sur les valeurs du Kentucky, et nous savons que les électeurs sont avides de leadership républicain à Francfort”, a déclaré la porte-parole de la RGA, Joanna Rodriguez.

Le gouverneur démocrate du New Jersey, Phil Murphy, qui assumera la présidence de l’Association des gouverneurs démocrates en 2023, a déclaré que “la plus haute priorité du groupe, de loin, est de défendre et de réélire” Beshear.

Le groupe a pris une décision controversée mais finalement réussie en 2022 pour stimuler les candidats républicains d’extrême droite dans les courses du GOP de plusieurs États, permettant aux candidats démocrates d’affronter des adversaires plus faciles à battre aux élections générales.

Murphy n’exclurait pas de prendre des mesures similaires en 2023, déclarant: “Tant que c’est éthique et légal, rien n’est exclu.”

Son parti fait face à une bataille plus difficile dans la Louisiane conservatrice, où le gouverneur démocrate modéré John Bel Edwards est à durée limitée. On ne sait pas qui émergera en tant que candidat démocrate, mais un grand nombre de candidats du GOP devrait se lancer dans la course. L’un des républicains les plus en vue envisageant une candidature est le sénateur américain John Kennedy.

Dans le Mississippi, le gouverneur républicain Tate Reeves briguera un second mandat. Il a récemment promulgué la plus importante réduction d’impôt jamais réalisée par l’État et prévoit de faire pression pour une élimination complète de l’impôt sur le revenu de l’État en 2023. Sa candidature à la réélection pourrait cependant être compliquée par des frustrations persistantes concernant le système d’eau en ruine dans la capitale de Jackson, qui a partiellement échoué en août et a laissé la ville à majorité noire d’environ 150 000 personnes faire la queue pour avoir de l’eau à boire, se laver, cuisiner et tirer la chasse d’eau.

En Virginie, à tendance démocrate, les 140 sièges de l’Assemblée générale, politiquement divisée, seront sur le bulletin de vote. Le gouverneur républicain Glenn Youngkin, qui a évalué en privé une candidature à la présidentielle de 2024, s’est engagé à aider son parti à prendre le contrôle total de la législature, bien que son projet de limiter davantage les avortements dans l’État puisse galvaniser les électeurs démocrates.

Les républicains devraient détenir leur majorité à la Chambre des délégués et, en attendant le résultat des élections spéciales de janvier, remporter jusqu’à trois sièges pour une majorité absolue au Sénat.

Dans le New Jersey, un État dirigé par les démocrates où les républicains ont fait des gains réguliers ces dernières années, les 120 sièges de la législature de l’État seront sur le bulletin de vote, donnant au GOP une chance de reprendre le contrôle pour la première fois en deux décennies. Les démocrates contrôlent actuellement 24 des 40 sièges du Sénat de l’État et 46 des 80 sièges de l’Assemblée.

Les différences intrapartis seront la principale caractéristique des plus grandes courses à la mairie de 2023, mettant en évidence les clivages entre progressistes et modérés dans les bastions démocrates.

À Chicago, plus d’une demi-douzaine de candidats tentent d’évincer Lightfoot. Une élection du 28 février se déroulera en avril si aucun candidat ne remporte la majorité lors des élections officiellement non partisanes.

Lightfoot est devenue la première femme noire de la ville et la première personne ouvertement homosexuelle à diriger Chicago lorsqu’elle a été élue en 2019. Elle s’est d’abord présentée aux élections en tant que progressiste et étrangère qui s’attaquerait à la corruption à l’hôtel de ville, mais ses premières années au pouvoir comprenaient également une pandémie mondiale et des protestations contre la brutalité policière.

Les adversaires de Lightfoot et d’autres critiques disent que son approche de la gouvernance a été trop conflictuelle. Elle a déclaré que les critiques étaient principalement dues au sexisme et au racisme, mais a commencé à y répondre dans sa campagne, déclarant dans sa première publicité de campagne : « Je ne suis qu’un être humain. Et je suppose que parfois ça se voit. Mais ce n’est pas parce que quelqu’un n’aime pas toujours ma livraison que nous ne livrons pas.

La criminalité, qui a joué un rôle important dans les élections des maires et des gouverneurs à travers le pays au cours des deux dernières années, sera un problème majeur. Alors que les homicides ont diminué à Chicago en 2022 par rapport aux années précédentes, le nombre est toujours plus élevé que lorsque Lightfoot a pris ses fonctions. Les inquiétudes se sont accrues au sujet des détournements de voiture, des fusillades et d’autres violences, en particulier près du centre-ville et d’autres zones commerciales et touristiques.

Les problèmes de criminalité dominent également la course à la mairie de Philadelphie, un autre bastion démocrate. Le maire Jim Kenney a un mandat limité et un terrain surpeuplé se dessine au milieu d’une vague de violence armée et d’une pénurie de policiers. Jusqu’à présent, le champ primaire démocrate comprend cinq anciens membres du conseil et le contrôleur de la ville, qui ont tous démissionné de leur siège pour se présenter, ainsi qu’au moins un législateur de l’État. Aucun républicain n’a encore annoncé.

___

Bruce Schreiner, écrivains de l’Associated Press, à Frankfort, Kentucky ; Sarah Rankin à Richmond, Virginie ; Sara Burnett à Chicago ; et Claudia Lauer à Philadelphie ont contribué à ce rapport.

Michelle L. Price, Associated Press