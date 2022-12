Au Salvador, une dure répression anti-gang s’avère populaire

SAN SALVADOR, El Salvador – Neuf mois après le début de l’état d’urgence déclaré par le président Nayib Bukele pour lutter contre les gangs de rue, El Salvador a connu plus de 1 000 violations documentées des droits de l’homme et environ 90 décès de prisonniers en détention. Et les cotes de popularité de Bukele ont grimpé en flèche.

Pendant des décennies, les principaux gangs de rue d’El Salvador, le Barrio 18 et le MS-13, ont extorqué de l’argent à presque tout le monde et se sont violemment vengés de ceux qui ne payaient pas. Les gangs, dont on estime qu’ils comptent quelque 70 000 membres, contrôlent depuis longtemps des pans entiers du territoire et extorquent et tuent en toute impunité.