Au Salvador, une dure répression anti-gang s’avère populaire

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) – Neuf mois après le début de l’état d’urgence déclaré par le président Nayib Bukele pour lutter contre les gangs de rue, El Salvador a connu plus de 1 000 violations documentées des droits de l’homme et environ 90 décès de prisonniers en détention. Et les cotes de popularité de Bukele ont grimpé en flèche.

Pendant des décennies, les principaux gangs de rue d’El Salvador, le Barrio 18 et le MS-13, ont extorqué de l’argent à presque tout le monde et se sont violemment vengés de ceux qui ne payaient pas. Les gangs, dont on estime qu’ils comptent quelque 70 000 membres, contrôlent depuis longtemps des pans entiers du territoire et extorquent et tuent en toute impunité.

Bukele, qui a été élu en 2019, a commencé à boucler certains secteurs des villes salvadoriennes plus tôt cette année, les entourant de policiers et de soldats qui contrôlent toute personne entrant ou sortant. Bukele a demandé au Congrès de lui accorder des pouvoirs extraordinaires après que des gangs aient été accusés de 62 meurtres en une seule journée, le 26 mars.

Plus de 60 000 personnes ont été arrêtées en vertu de ces mesures, qui suspendent le droit d’association, le droit d’être informé du motif d’une arrestation et l’accès à un avocat. Le gouvernement peut également intervenir dans les appels téléphoniques et le courrier de toute personne qu’il considère comme un membre présumé d’un gang. La durée pendant laquelle une personne peut être détenue sans inculpation a été prolongée de trois jours à 15 jours.

Les militants des droits affirment que les jeunes hommes sont fréquemment arrêtés simplement en raison de leur âge, de leur apparence ou du fait qu’ils vivent dans un bidonville dominé par des gangs. La responsable des droits de l’homme du pays, Raquel Caballero, a déclaré que 2 100 personnes avaient été libérées après leur arrestation parce qu’elles n’avaient aucun lien avec les gangs de rue.

Mais Bukele, qui cherche à être réélu en 2024, s’est délecté des récents sondages qui suggèrent des taux d’approbation de près de 90% pour lui-même et la répression de son gang.

“Je me fiche de ce que disent les organisations internationales”, a déclaré Bukele plus tôt cette année pour critiquer ses mesures. « Ils peuvent venir prendre les membres du gang. S’ils les veulent, nous leur donnerons tous.

Pourquoi les Salvadoriens tolèrent-ils des renouvellements apparemment interminables de décrets d’urgence d’un mois qui limitent les droits constitutionnels et laissent à la police et aux soldats une grande latitude dans les perquisitions, les arrestations et la détention provisoire ?

Thanya Pastor, avocate et analyste politique, affirme que des années de criminalité et de violence incontrôlées ont poussé les Salvadoriens à chercher désespérément une solution.

« En ce moment, les gens n’écouteront rien sur les droits de l’homme, rien sur la démocratie ou l’autoritarisme. Ce qui les intéresse, c’est leur sécurité et la possibilité de vivre une vie libre », a déclaré Pastor.

Le pasteur dit qu’il soutient la répression. Mais il dit que le gouvernement de Bukele doit toujours être tenu responsable des abus et rendre compte de ceux qui sont morts en détention.

La répression brutale semble avoir pris les gangs de rue par surprise.

“Ils ne s’y attendaient pas, ils ont été pris au dépourvu et ils les ont presque tous rassemblés”, a déclaré Manuel Torres, qui travaille dans une usine du quartier de San José El Pino à San Salvador, la capitale. Le quartier était autrefois contrôlé par le MS-13.

Torres regarda autour de lui avec inquiétude, craignant d’être pris pour avoir parlé ouvertement des gangs. «Il en reste encore plusieurs», dit-il.

Cristóbal Benítez, un vendeur de rue de 55 ans, affirme que le changement a été frappant.

« Les gangs régnaient ici, ils avaient leur territoire bien marqué. Soit vous avez payé, soit ils vous ont tué », a déclaré Benítez. “Mais maintenant, le gouvernement semble reprendre le contrôle.”

Juan Pappier, directeur associé par intérim pour les Amériques à Human Rights Watch, a déclaré que c’était une erreur de penser que “vous pouvez réussir sur la base de violations massives des droits de l’homme”, arguant que les rafles de masse ne démantèleront pas les structures organisationnelles des gangs. .

Bukele est provocateur face à de telles critiques, écrivant sur son compte Twitter : “Ils ont peur que nous réussissions, et que d’autres gouvernements veuillent le copier.”

Marcos Aleman, Associated Press