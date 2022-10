Au Salvador, l’armée encercle la ville pour éradiquer un gang

SAN SALVADOR, El Salvador – Plus de 2 000 soldats et policiers ont encerclé et fermé une ville d’El Salvador dimanche afin de rechercher des membres de gangs de rue accusés d’un meurtre.

Bukele a demandé au Congrès de lui accorder des pouvoirs extraordinaires après que des gangs aient été accusés de 62 meurtres le 26 mars, et ce décret a été renouvelé tous les mois depuis lors. Il suspend certains droits constitutionnels et donne à la police plus de pouvoirs pour arrêter et détenir des suspects.