Au Salvador, la communauté transgenre se bat pour ses droits et sa survie

SAN SALVADOR, El Salvador — Fabricio Chicas sait exactement ce qui va se passer. Dès qu’il remettra sa pièce d’identité, l’employé de l’autre côté du comptoir le regardera avec méfiance, lui demandant pourquoi il porte un document qui l’identifie comme une femme.

Qu’il s’agisse d’une banque, d’un hôpital ou d’un bureau des ressources humaines, le Salvadorien de 49 ans apporte la même réponse : je suis un homme transgenre qui n’a pas pu changer son nom et son sexe sur sa carte d’identité.

Son sort est partagé par de nombreuses personnes transgenres au Salvador, un pays d’Amérique centrale où l’influence du catholicisme et de l’évangélisme est omniprésente, l’avortement est interdit et la légalisation du mariage homosexuel semble peu probable pour l’instant.

En 2022, la Cour suprême du pays a déterminé que l’incapacité d’une personne à changer de nom en raison de son identité de genre constitue un traitement discriminatoire. Une décision a ordonné à l’Assemblée nationale de promulguer une réforme facilitant ce processus, mais le délai a expiré il y a trois mois et les législateurs ne se sont pas conformés.

« Cela fait partie d’un schéma beaucoup plus large d’affaiblissement de l’État de droit et de l’indépendance judiciaire », a déclaré Cristian González Cabrera, chercheur sur les droits LGBTQ à Human Rights Watch. « Depuis que le parti du président Nayib Bukele a remporté une super-majorité à l’Assemblée après les élections de 2021, les institutions démocratiques ont été attaquées par lui et ses alliés.

Ces dernières années, un homme et une femme transgenres ont demandé des modifications de nom et de sexe via le système judiciaire. Les juges ont tranché en leur faveur, mais les employés municipaux ont refusé de modifier leurs actes de naissance et ont interjeté appel devant la Cour suprême, évitant de se conformer à la décision.

Aucun des plaignants ne sait ce qui va se passer ensuite.

___

Quand il était petit, la mère de Chicas a accepté de l’habiller avec des vêtements masculins et l’a appelé « mon garçon ». Les choses ont changé lorsqu’il a eu 9 ans.

« J’ai été maltraité et ma mère a commencé à me surprotéger », a-t-il déclaré.

Sentant peut-être que traiter Chicas comme un garçon l’exposait au mal, elle l’a habillé à nouveau avec des vêtements de fille et lui a tressé les cheveux. « J’étais tellement déprimé que je ne voulais plus vivre », se souvient-il.

Quand il a eu 15 ans, il a rencontré un homme transgenre qui lui a conseillé de se faire des injections hormonales et de commencer sa transformation physique. L’homme a également suggéré de presser ses seins avec un fer à repasser pour les empêcher de grossir.

Chicas s’est retrouvé à l’hôpital, avec une infection produite par des hématomes, et sa mère lui a fait jurer qu’il ne modifierait jamais son corps pour ressembler à un homme.

Bien qu’il ait dit oui, il s’est promis quelque chose : je vais grandir, trouver un travail et partir.

___

Au début d’une transition, le manque de soutien de sa propre famille est souvent le plus grand défi, a déclaré Mónica Linares.

La femme transgenre de 43 ans a quitté son domicile à l’âge de 14 ans et a commencé sa transition. Elle travaille actuellement comme militante au sein de l’association ASPIDH Arcoiris Trans.

« Cela n’a pas été facile, mais quand vous avez vraiment une identité et que vous voulez défendre ce que vous voulez vraiment, vous êtes prêt à tout perdre », a déclaré Linares.

Pendant plus de 15 ans, elle a été travailleuse du sexe. Elle a perdu des amis à cause de meurtres transphobes et a vu d’autres migrer à cause des gangs.

Une partie de son travail actuel consiste à collaborer avec d’autres organisations pour soutenir les droits LGBTQ, en particulier en faisant pression sur les législateurs qui montrent peu d’intérêt à revoir un projet de loi sur l’identité de genre qui a été présenté par des représentants transgenres en 2021.

Le projet de loi serait conforme à la décision de la Cour suprême de 2022 et irait plus loin, permettant aux personnes trans de changer non seulement leur nom mais aussi leur sexe sur les documents officiels.

___

L’absence de pièces d’identité compatibles avec l’identité de genre des Salvadoriens transgenres peut rendre leur vie quotidienne difficile. Ces désagréments sont parfois blessants.

Certains employés de sociétés Internet refusent de résoudre les plaintes déposées par téléphone, alléguant que la voix de la personne déposant la plainte ne correspond pas au sexe qu’ils ont au dossier.

Les assureurs n’autorisent pas les personnes transgenres à enregistrer leurs partenaires comme ayants droit en cas de décès, puisque leurs directives stipulent que les couples doivent être composés d’un homme et d’une femme.

Chicas a eu des problèmes pour collecter les envois de fonds que sa sœur envoie des États-Unis. Il a déclaré que les banques lui avaient refusé des prêts et que certains employeurs ne l’avaient pas embauché parce que ses candidatures révélaient qu’il était un homme transgenre.

Dans les hôpitaux, dit-il, les infirmières se sont moquées de lui. Puisque Chicas a toujours besoin de consultations gynécologiques, le personnel de santé l’appelle souvent par le nom féminin sur sa carte d’identité ou a retardé ses rendez-vous, affirmant qu’il ne peut pas traiter « des gens comme lui ».

___

Dans ce pays religieux, la discrimination envers les personnes transgenres va au-delà de la paperasse.

Il y a trois décennies, Chicas a essayé de rejoindre les Témoins de Jéhovah. Il fréquentait leurs temples, lisait leurs textes, interagissait avec leurs aînés.

« J’admire qu’ils forment une famille qui prend soin les uns des autres, qu’ils s’aiment beaucoup », a-t-il déclaré.

Sa mère l’avait prévenu. dire que les Témoins de Jéhovah n’acceptent pas la diversité sexuelle. Mais Chicas voulait tellement faire partie de la congrégation qu’il a rangé son pantalon, acheté une jupe et laissé pousser ses cheveux.

Il a passé du temps à prêcher à leurs côtés, mais s’est toujours senti surveillé.

«Lors d’une réunion, ils ont commencé à parler du troupeau noir et du troupeau blanc et j’ai dit:« Eh bien, je suis le troupeau noir, mais je ne fais de mal à personne », se souvient-il.

Un jour, alors qu’il caressait l’idée de se faire baptiser, les anciens le conseillèrent comme s’il était un criminel. « Vous devez relire la Bible… Fermez les portes de votre chambre lorsque vos nièces sont en visite. » Ils voulaient aussi qu’il sorte avec un autre membre de l’église.

Lorsqu’il n’a pas accepté de sortir avec un homme, a-t-il dit, la congrégation a commencé à l’ignorer. Peu de temps après, ils lui ont refusé l’accès à la salle de culte et il a couru chez lui pour pleurer.

Je te l’avais dit, lui dit sa mère.

« Alors j’ai arrêté d’y aller. J’ai dû lâcher prise. J’ai recommencé à m’habiller comme un homme. Je suis retourné dans le monde, rejeté par les Témoins de Jéhovah.

___

Un rapport que Human Rights Watch et COMCAVIS TRANS ont publié en 2022 détaille comment les personnes transgenres au Salvador souffrent de violence et de discrimination.

« Les forces de sécurité, les gangs, les familles et les communautés des victimes sont les auteurs ; des dommages se produisent dans les espaces publics, les maisons, les écoles et les lieux de culte », indique le rapport.

Des pays d’Amérique latine comme le Chili, l’Argentine, Cuba, la Colombie et le Mexique ont promulgué des lois qui protègent certains droits de la communauté LGBTQ et permettent aux personnes transgenres de modifier leurs documents officiels pour qu’ils correspondent à leur identité de genre. Au Salvador, cependant, depuis l’arrivée au pouvoir de Bukele en 2019, les personnes LGBTQ ont connu des revers.

Entre autres actions, le gouvernement a dissous le ministère de l’Inclusion sociale, qui organisait une formation sur l’identité de genre et enquêtait sur les questions LGBTQ à l’échelle nationale, et il a restructuré un institut éducatif pour aborder l’orientation sexuelle dans les écoles.

Bukele a déclaré qu’il ne légaliserait jamais le mariage homosexuel et l’Église catholique a soutenu sa position. Le bureau de l’archidiocèse n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de l’AP.

Des organisations socialement conservatrices telles que Fundación Vida SV rejettent également une modification de la législation.

« L’État ne peut pas changer la réalité biologique d’une personne », a déclaré sa fondatrice, Sara Larín.

La violence contre les femmes trans dans le pays a augmenté au cours des deux dernières années, a déclaré Rina Montti, directrice des enquêtes de l’organisation de défense des droits humains Cristosal.

« La chose la plus dramatique est l’impunité avec laquelle de nombreux responsables de l’État, en particulier les policiers, opèrent », a-t-elle déclaré. « Les femmes trans sont agressées quand elles en ont envie, elles peuvent les abuser, elles peuvent les embaucher et ensuite ne pas payer leurs services. »

Les victimes qui ont partagé leurs dossiers avec Cristosal ont déclaré que si elles se rendaient au bureau du procureur, les autorités les faisaient attendre toute la journée et ne prenaient jamais leur déposition.

« Le niveau d’impunité et d’humiliation est beaucoup plus profond, car ils ne sont même pas considérés comme des personnes pouvant se plaindre », a déclaré Montti.

Un porte-parole de la présidence n’a pas répondu à plusieurs demandes d’interview d’un représentant de la police ou d’autres responsables gouvernementaux.

___

Dans l’arrière-cour de la maison de Chicas, Pongo et Polar Bear agitent la queue et sautillent comme des kangourous.

Derrière les chiens se trouve Elizabeth López, partenaire de Chicas depuis sept ans. Le couple s’est rencontré peu de temps après la mort de la mère de Chicas, lorsqu’il a décidé d’utiliser des hormones et de commencer sa transition.

Au début, López semble méfiant. Trop d’étrangers les ont blessés au-delà des mots.

Elle se souvient amèrement d’un garde qui leur a ordonné de quitter une piscine publique après que Chicas eut déclaré qu’il était incapable d’enlever sa chemise, étant donné que sa transition physique était incomplète. Ils se souviennent tous les deux du moment où il a subi une intervention chirurgicale d’urgence et où le personnel de santé lui a interdit de lui rendre visite, alléguant qu’ils étaient tous les deux des «femmes», de sorte qu’ils ne pourraient jamais se marier ou fonder une famille.

Chicas n’est pas d’accord. La famille, a-t-il dit, n’est pas celle qui partage le sang; ce sont eux qui se soutiennent.

Le couple partage sa maison avec un jeune homme transgenre qui a quitté sa propre maison. Chicas offre des soins et des conseils.

Récemment, le jeune homme est rentré chez lui accompagné de sa petite amie et a approché Chicas pour les présenter. Il a dit à sa petite amie: « Voici mon vieil homme. »

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.