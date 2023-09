Au salon nautique de Monaco, un aperçu de la vie des superyachts avec les super riches

Les sanctions imposées aux oligarques russes ne semblent pas avoir nui à l’industrie des grands bateaux tape-à-l’œil. Les superyachts, généralement des bateaux de plus de 80 pieds ou 24 mètres, sont exposés au Salon international du yacht de Monaco. (Valéry Hache/AFP/Getty Images)

Commentez cette histoire Commentaire

MONTE CARLO — Bienvenue à bord au Monaco Yacht Show, où les superyachts du monde sont achetés et vendus. Attention : si vous constatez des dépassements du seuil de déclenchement de 0,01 %, détournez les yeux. La scène ici ressemble à un parking rempli de jouets aquatiques qui ont coûté la somme collective de 4,3 milliards de dollars.

Le terme technique désignant la taille de ces embarcations de plaisance est « énorme ». La classe supérieure – les mégayachts – mesure désormais 100 mètres de long, soit 328 pieds, soit plus qu’un terrain de football d’une ligne de but à l’autre. Il y a des dizaines de ces bateaux en commande.

On parle également de gigayachts à venir. Lorsqu’on lui a demandé ce que pourrait être un giga, un courtier de premier plan a plaisanté : « Ce serait un porte-avions reconverti. »

Vous avez un héliport ? Triste. Pourquoi ne pas en avoir deux ?

Jet skis? Le nouveau jouet incontournable est un submersible.

Il y a bien sûr des ascenseurs à bord pour se déplacer entre les quatre, cinq et six ponts. Les surfaces sont recouvertes de forêts perdues de teck et d’acajou avec des accents brillants en acier inoxydable. Les matelots polissent, frottent, raclent constamment.

Vous pourriez penser que les ventes de superyachts seraient en forte baisse, avec l’inflation mondiale, l’effondrement de l’immobilier en Chine, les menaces de récession, la guerre des tranchées en Europe et – oserons-nous le dire ici ? — une crise climatique planétaire. Surprendre. Vous auriez tort.

L’Italie saisit un mégayacht de 700 millions de dollars lié à Poutine

Les oligarques russes sont traditionnellement de gros acheteurs de yachts spectaculaires, représentant environ 10 % des ventes. Les sanctions et le ministère américain de la Justice Groupe de travail KleptoCapture ont pris une bouchée. De nombreux bateaux russes – dont le mégayacht Scheherazade, d’une valeur de 700 millions de dollars, qui appartiendrait à Vladimir Poutine lui-même – ont été saisis.

Mais le monde est plus grand que la Russie et il y a plus de milliardaires que jamais.

« Les sanctions n’ont pas affecté l’industrie autant qu’on pourrait le penser », a déclaré Bob Denison, un courtier américain de premier plan avec de nouveaux bureaux à Monaco. Il a expliqué que les commandes de « nouvelles constructions » dans les chantiers navals européens, annulées parce que les acheteurs étaient placés sur des listes de sanctions, ont été rapidement récupérées par d’autres qui ne l’étaient pas.

Les oligarques russes adoraient la Sardaigne de luxe. Maintenant, ils sont exclus du paradis.

Le problème du marché des superyachts aujourd’hui ?

« Il n’y a pas assez de superyachts », a déclaré Jeremy Roche, l’un des directeurs de Denison.

Il en coûte 600 euros (635 $) pour un pass journalier au Monaco Yacht Show. De nombreux lookie-loos bien nantis sont venus cette semaine se promener le long des quais à la moquette bleue et tomber sur une tente à champagne.

Et par bien nantis, nous le pensons vraiment. Vous devez enlever vos chaussures pour monter à bord des bateaux lors du salon, même si vous êtes le prince de Monaco. Des chaussures haut de gamme sont donc éparpillées devant les passerelles, les omniprésents mocassins Gucci mélangés à des baskets Dior et Balenciaga qui vous coûteront environ 1 000 $ la paire.

Le nombre de véritables acheteurs – les baleines – est plus difficile à calculer. Un représentant commercial a estimé qu’il pourrait y avoir un acheteur pour 1oo employés : exposants, courtiers, matelots, hôtesses, spécialistes du marketing, nettoyeurs, sécurité.

Nous avons reçu une invitation d’un sympathique publiciste à visiter le Phoenix 2, construit par le chantier naval de Lürssen, dans le nord de l’Allemagne. Elle mesure 90 mètres, ou 295 pieds, et peut accueillir 14 invités dans sept cabines, accompagnés d’un équipage de 28 personnes – et en vente pour 132 millions de dollars, demande.

Le bateau a été conçu pour « l’homme le plus riche de Pologne », feu Jan Kulczyk, qui souhaitait que l’intérieur ressemble à un penthouse art déco de Manhattan. Il y a une ambiance Empire State Building, avec beaucoup de noir et blanc, plus un bar à bourbon, une piscine pour la nage en longueur, un sauna à vapeur, une salle de projection, une salle de sport, une cave à vin, un piano Steinway et une cabine des propriétaires en duplex.

Henry Smith, associé de la société de courtage Cecil Wright, montrait le bateau et était heureux de discuter de l’évolution du marché des superyachts, généralement des bateaux de plus de 24 mètres.

Justice pour les yachts : un nouveau front de guerre met les oligarques russes sous les projecteurs

Il y a trente ans, un yacht de 40 mètres aurait été gigantesque, a-t-il déclaré. Aujourd’hui, ceux-ci sont considérés comme de taille moyenne. Sur les quelque 1 200 superyachts commandés dans les chantiers navals, environ deux douzaines mesurent plus de 100 mètres.

« Les bateaux deviennent de plus en plus gros, et les prix ne cessent de monter », a-t-il déclaré. « L’avenir s’annonce prometteur. »

Le rythme des ventes est un peu en baisse par rapport aux records des années de pandémie, lorsque les ultra-riches recherchaient les superyachts comme refuges. Mais Smith a déclaré que cette année était toujours bonne.

Lui et sa société de courtage ont récemment supervisé la vente d’un superyacht Kismet, construit à l’origine pour le milliardaire pakistanais américain Shahid Khan, propriétaire des Jaguars de Jacksonville. Le bateau n’a été sur le marché que trois mois et s’est vendu pour 149 millions d’euros (157 millions de dollars).

Le propriétaire des Jaguars, Shahid Khan, s’avère être l’exception à plus d’un titre parmi les propriétaires de la NFL

Les acheteurs continuent d’affluer, mais ils changent, disent les courtiers.

Traditionnellement, ils sont multimillionnaires – 99 % d’hommes – qui vendent leur entreprise au milieu de la soixantaine et souhaitent profiter de moments d’arrêt haut de gamme avec leur famille et leurs amis. La tendance est désormais plus jeune, avec des familles plus jeunes, qui sont devenues riches ou, comme Smith l’a appelé, ont connu « un grand événement de liquidité ».

Il a déclaré : « J’ai engagé un type qui a gagné plusieurs milliards très rapidement », qui ne savait pas exactement ce qu’il voulait, sauf qu’il voulait vraiment… quelque chose de gros.

Au salon nautique, nous avons appris qu’il est parfois impossible d’accueillir tout ce dont vous avez besoin sur votre superyacht.

Les annexes – utilisées pour transporter les propriétaires et les invités du navire au rivage – ont un profil bas et peuvent être stockées à bord dans ce que la communauté du yachting appelle « le garage ». Robert Oakley de Falcon Tenders vous vendra Miss Wonderly pour 2,19 millions de dollars. Il est propulsé par un moteur hybride diesel-électrique, qui vous offre une heure en électricité au port. « Pensez à la limousine », dit-il.

Mais où mets-tu le sous ?

Ian Sheard, directeur de l’ingénierie de Seamagineconstructeur de sous-marins privés, nous l’a expliqué.

« Vous avez le grand bateau blanc, le superyacht, n’est-ce pas ? dit Sheard. « Alors tu as besoin du transporteur de jouets. »

« Le ‘navire fantôme’ qui suit le superyacht et qui contient tout ce que vous ne pouvez pas installer sur le superyacht. »

Plus riche que la famille royale : Win met la richesse de Rishi Sunak sous les projecteurs

Ses sous-marins coûtent entre 4 et 7 millions de dollars et peuvent transporter de deux à sept passagers, avec jusqu’à présent plus de 12 000 plongées sans drame.

Lors de nos visites de superyachts, les guides parlaient souvent du « glamour discret » des bateaux. Mais le glamour semblait énoncé sans détour, quel était le but ?

Certains intérieurs avaient l’apparence d’un Four Seasons de couleur neutre. D’autres ont évoqué une suite à Las Vegas pour un gros joueur.

À bord du Kensho, d’une valeur de 110 millions de dollars, le publiciste a déclaré que le propriétaire (Udo Mueller, directeur général de Stroer Media) souhaitait « une villa en mer ».

Elle l’a décrit comme « plus zen, plus calme ».

Le genre de calme que pourraient procurer trois bars à bord.

Le chef du bureau de Londres, William Booth, s’est rendu à Monaco le 28 septembre, où les superyachts du monde sont achetés et vendus pour des centaines de millions de dollars. (Vidéo : Joe Snell/The Washington Post)

Un superyacht plus ancien et plus petit peut être acheté pour aussi peu que 10 millions de dollars, soit le prix d’une maison haut de gamme à Los Angeles ou à Londres. Mais si vous n’êtes pas prêt à acheter, de nombreux bateaux ne sont utilisés par leurs propriétaires que quelques semaines en haute saison et sont par ailleurs disponibles à la location.

La location du Phoenix 2 coûte un prix de base de 1,22 million de dollars par semaine. Cela n’inclut pas le carburant, la nourriture, les boissons, les taxes, les frais d’amarrage et de quai ou les pourboires – appelez donc cela 1,6 million de dollars. Nous avons dû poser des questions à plusieurs reprises sur le projet de loi et on nous a dit de continuer à ajouter des zéros.

C’est le carburant qui vous amène. Un yacht de 50 mètres effectuant une course rapide entre Monaco et Saint-Tropez pourrait consommer 35 000 $ de diesel.

Et même si vous n’allez nulle part, une boule d’amarrage ou une cale dans un port privilégié peut coûter des milliers de dollars par nuit.

Au Monaco Yacht Show, on a parlé de durabilité – de nouveaux carburants verts, d’un ancrage plus doux – mais ce n’était qu’un spectacle secondaire.

Smith, le super courtier, l’a exprimé ainsi. « Le yachting vert est en grande partie une erreur », a-t-il déclaré, ajoutant : « Pas d’illusion, ces choses polluent ». Même si vous pouvez atténuer un peu les dégâts.