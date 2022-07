Au Royaume-Uni, une mère de deux enfants mutilée à mort par un chien de compagnie

Même si nous aimons les chiens comme animaux de compagnie et que nous les gâtons avec soin et affection, leur nature imprévisible peut parfois entraîner des incidents fâcheux. Il y a à peine une semaine, un Pitbull a mutilé une femme âgée à Lucknow, bien qu’il soit resté avec la famille pendant des années. Un incident similaire a maintenant été signalé dans le South Yorkshire au Royaume-Uni.

Joanne Robinson, 43 ans, a été mutilée à mort par son chien Rocco. Selon des voisins, Roko était assez calme, cependant, on pense que c’est la chaleur extrême qui l’a poussé au bord de l’agression.

Maman de deux enfants, Joanne Robinson aurait été attrapée à la gorge à l’intérieur de sa maison après une soirée avec un ami avant d’être coincée par les dents de son Bully XL nommé Rocco. La mère désemparée de la victime, Dottie, a déclaré que le petit ami anxieux de Joanne, Jamie Stead, avait fait un vaillant effort pour repousser la bête. Pour traiter des blessures susceptibles de changer sa vie, il a subi une greffe de peau après avoir été mutilé alors qu’il tentait de sauver son partenaire.

Selon des informations parues dans The Mirror, Joanne avait laissé Rocco à la maison sans climatisation et la chaleur extrême a rendu l’animal agressif, ce qui l’a amené à attaquer Joanne dès son retour.

Des bougies et des condoléances passionnées ornent le mur du jardin à l’extérieur de la maison familiale à Rotherham, dans le Yorkshire du Sud. Dottie a déclaré au Mirror: «Je suis totalement incrédule et sous le choc. J’espère juste que ça a été rapide et qu’elle n’a pas trop souffert.

Dotty a averti les propriétaires de chiens d’être particulièrement attentifs à leurs animaux de compagnie pendant la vague de chaleur brutale au Royaume-Uni, où les températures devraient atteindre 40 ° C dans certaines régions.

