Au Royaume-Uni, un chien négligé, au bord de la mort, mange sa queue

Les animaux domestiques sont souvent aimés et traités comme un membre de la famille et certaines personnes jureraient leur vie sur leurs amis à fourrure. Cependant, de l’autre côté du spectre, certaines personnes pensent que garder des animaux de compagnie n’est qu’une tendance cool et ne s’en soucient pas. Une chienne qui avait été négligée pendant un certain temps était tellement affamée qu’elle a tenté de manger sa queue dans le Cheshire, en Angleterre. Poppy, un hybride de deux ans entre un lurcher et un whippet, était si fragile lorsque la RSPCA l’a sauvée qu’on pensait qu’elle ne passerait pas la nuit, selon un rapport de Stafford Live.

Après avoir reçu des mois d’amour et de soins chez Alsager Animals in Need dans le sud du Cheshire, ceux qui s’occupent d’elle affirment maintenant que “la lumière est enfin revenue dans ses yeux”. Poppy était si maigre et couverte de plaies lorsqu’elle a été retrouvée que le vétérinaire qui l’a examinée a émis l’hypothèse qu’une blessure au bout de sa queue aurait pu résulter du fait qu’elle l’avait mangée par faim intense. Après avoir avoué avoir abusé de son chien, la propriétaire a été inculpée par la RSPCA et condamnée à une restriction de propriété d’animaux de trois ans.

La coordinatrice adjointe des animaux, Lisa Williams, a déclaré à Stafford Live que le vétérinaire qui a soigné Poppy lui avait donné un score corporel de un sur neuf. “Elle avait les jambes tordues et arquées, et nous l’avons placée sous une lampe chauffante pour la garder au chaud parce qu’il faisait si froid et qu’elle avait si peu de graisse corporelle”, a-t-elle déclaré. Décrivant Poppy comme une fille courageuse, elle a déclaré que Poppy avait surmonté plusieurs problèmes de santé depuis lors, notamment un tympan perforé, une grossesse fantôme, un gros abcès sur la colonne vertébrale, deux amputations partielles de la queue, deux hématomes de l’oreille, l’ablation de kystes de son les tétines et les problèmes de peau persistants.

Cependant, aujourd’hui, Poppy est toute rétablie et pleine de vie et est à la recherche d’une nouvelle maison et toute personne souhaitant l’adopter doit contacter le site Web Alsager Animals in Need. Quiconque adoptera Poppy recevra une formation et un soutien continus, et l’organisme de bienfaisance paiera également toutes ses dépenses vétérinaires pour le reste de sa vie.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici