Au Royaume-Uni, un ancien officier de police rejoint OnlyFans après avoir quitté le service ; Connaître l’histoire complète

Une ancienne policière britannique, qui a quitté la police après avoir été victime d’intimidation et de harcèlement, a lancé une page OnlyFans. Après avoir quitté la police du Lincolnshire, Leanne Carr, 37 ans, a amassé un grand nombre de followers sur Instagram avec un flux constant de photos de voyage fastueuses, de poses de bikini et de vidéos d’entraînement. Après 14 ans de service comme gendarme, sergent et inspecteur, Leanne a quitté le service en 2018 après avoir été victime d’intimidation, de harcèlement et de victimisation.

Leanne a pris la ferme décision de rejoindre le site Web d’abonnement premium OnlyFans pour capitaliser sur son profil de médias sociaux, qui comprend 124 000 abonnés Instagram. Elle a ouvert son compte Facebook et a sous-titré la photo suivante : « Comme c’est la fête d’Halloween, je voulais que mon premier message soit un régal. Je suis donc ravi que cette page soit opérationnelle et pour votre soutien… plus de friandises arrivent.

Les abonnés peuvent s’assurer qu’ils ne manquent jamais une chose partagée par le diplômé en criminologie et en sciences médico-légales en s’abonnant pour moins de 11 £ par mois. Leanne a fait une liste Amazon Bucket qui a une tenue Spider-Man et une technologie de pointe comme un iPhone, comme c’est généralement le cas avec les stars adultes et les influenceurs qui partagent des vidéos sur OnlyFans.

Leanne Carr a été accusée d’avoir pris des vacances dans le monde entier pendant un congé en 2018, ce qui a déclenché la controverse. Elle a réfuté les affirmations de ses anciens collègues selon lesquelles elle aurait publié des images d’endroits éloignés alors qu’elle était loin du travail en raison d’une maladie liée au stress.

Leanne a publié sa décision de quitter la force sur une publication Instagram en 2020. Elle a écrit « Depuis quand est-il devenu acceptable d’évaluer quelqu’un en fonction de son apparence ? Personne ne mérite d’être traité différemment ou moins favorablement, peu importe sa profession ou son titre au sein d’un emploi particulier.”

Carr a écrit qu’elle aimait les mêmes choses que tout le monde, voyager (pendant son propre congé et non pendant qu’elle était malade comme le prétendait la pêche à la traîne précédente), déterminer et prendre soin de son corps et diffuser des jeux et des entraînements sur Twitch. Elle a demandé à ses followers, y a-t-il quelque chose de mal à cela ? Elle a signé parce que l’officier voulait fermer la porte à la négativité qu’elle subissait de la part de ses collègues.

