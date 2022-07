Au Royaume-Uni, 2 bouteilles de single malt miniatures vendues aux enchères pour Rs 13 Lakh

Pendant les fêtes, les gens aiment montrer leurs grands bars et leur collection d’alcool. Chaque type de boisson alcoolisée est disponible à des prix variables, et on dit que plus l’alcool est vieux, plus il est cher. Mais ce qui nous déconcerte, c’est que deux bouteilles de single malt miniatures ont été vendues aux enchères en lakhs.

Selon les rapports de Mirror, au Royaume-Uni, lors de la vente aux enchères de whisky d’Islay, deux bouteilles de single malt ont été vendues aux enchères pour plus de Rs 6 lakh chacune. Le montant des deux whiskies peut vous acheter une voiture décente. L’une de ces miniatures provient du moulin à malt de James MacArthur, qui a été conservé depuis 1990 mais a été distillé en 1959. La bouteille a été vendue pour plus de Rs 6 lakh.

Avec James MacArthur, le deuxième whisky provient de Springbank qui a été conservé en 1919. L’alcool a été mis en bouteille en 1969 à la distillerie Springbank à Campbelltown. La bouteille a été vendue dans la fourchette supérieure à celle de James et vendue aux enchères pour plus de sept roupies lakh.

Il n’y a que quatre bouteilles de whisky MacArthur’s dans le monde, qui ont été fabriquées à la Malt Distillery Mill sur l’île d’Isle en Écosse. La malterie a été fermée en 1962. Les bouteilles n’ont été distillées que trois ans avant la fermeture de la malterie. Le coût total de ces deux petites bouteilles est d’environ 13 lakhs.

La personne qui a acheté les bouteilles lors de la vente aux enchères n’a pas révélé son nom et a déclaré qu’il ne goûterait pas les boissons pendant au moins quelques années. Il a en outre déclaré que la raison pour laquelle il ne boit pas est de montrer fièrement le précieux whisky. L’homme a également déclaré que c’était une question de fierté pour lui d’acheter un whisky aussi cher.

La directrice de la vente aux enchères de whisky, Isabel Graham, a également déclaré que les petites bouteilles sont généralement présentées aux gens comme des cadeaux ou des souvenirs.

Vous pensez peut-être que c’est le cadeau le plus cher à quelqu’un, mais vous devez savoir que la vodka suédoise Diva coûte plus de Rs 7 crore. Il est servi dans un flacon parsemé de cristaux, de platine et d’or.

L’année dernière, une bouteille de whisky de 72 ans a été vendue aux enchères pour plus de Rs 40 lakh.

Il y a une bouteille de champagne, nommée Gout de Diamants, servie avec des diamants cloutés et de l’or. La valeur totale de la bouteille est supérieure à Rs 17 crore.

