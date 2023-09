Au revoir WordPad : Microsoft abandonne l’éditeur de texte enrichi après près de 30 ans

Microsoft ne mettra plus à jour WordPad, un programme de traitement de texte de base prenant en charge l’édition de texte enrichi, et ne l’inclura plus dans Windows, a indiqué la société. dans un article de blog vendredi.

« WordPad n’est plus mis à jour et sera supprimé dans une prochaine version de Windows », indique le message. « Nous recommandons Microsoft Word pour les documents en texte enrichi tels que .doc et .rtf et le Bloc-notes Windows pour les documents en texte brut comme .txt. »

Microsoft n’a pas donné de raison pour le changement ni donné de date précise à laquelle WordPad sera retiré. Un représentant de l’entreprise n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

WordPad a été inclus pour la première fois avec Windows 95. Sa prise en charge de l’édition de texte enrichi le rend plus avancé qu’un autre éditeur de texte, le Bloc-notes, mais il lui manque les fonctionnalités de Microsoft Word. Contrairement au Bloc-notes, WordPad permettait l’utilisation de graphiques ainsi que des besoins de formatage tels que l’italique, le texte en gras et la fonction de soulignement.

Co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian a pleuré la perte sur la plateforme de médias sociaux X, en écrivant : « RIP WordPad. Vous m’avez aidé à traverser beaucoup de choses avant de pouvoir me permettre Office. »

Ohanian a ajouté plus tard : « (WordPad) n’avait qu’un seul travail. Mais il l’a fait. juste bien assez. »

Avant WordPad, un programme similaire, Windows Write, était inclus avec Windows comme intermédiaire entre le Bloc-notes et un programme de traitement de texte plus puissant.

WordPad n’est pas le seul pilier de Windows à dire au revoir. En juin, Microsoft a annoncé qu’il mettait fin à la prise en charge de son assistant virtuel Cortana dans Windows en tant qu’application autonome.