Au revoir: voici pourquoi Rashmika Mandanna n’a pas choisi un film masala typique pour ses débuts à Bollywood [Exclusive]

Rashmika Mandanna est prête pour son premier film bollywoodien Goodbye. L’actrice n’a pas choisi un divertissement masala typique et dans une interaction avec BollywoodLife, elle a révélé pourquoi elle n’avait pas choisi un film masala comme introduction à Bollywood. Elle a déclaré: “C’est très excitant et oui ce n’est pas un film très typique et j’attends juste ce que les gens vont dire après la sortie du film. J’ai dans différentes industries et surtout dans le sud. Et maintenant que Je découvre cette industrie (Bollywood) peut-être que les gens s’attendront à un film de masse masala, mais Goodbye est un film tellement tranche de vie, touchant toutes les émotions des gens. C’est assez excitant mais en même temps très très nerveux .”.