Au revoir star Rashmika Mandanna partage une mise à jour MAJEURE sur Pushpa 2; dit: ‘Ça va être…’

Rashmika Mandanna est actuellement sur une lancée après le succès massif de Pushpa : The Rise. Elle se prépare maintenant pour la sortie de son premier film bollywoodien Goodbye avec Amitabh Bachchan. Alors que Rashmika a fait de nombreuses apparitions publiques, elle a récemment partagé une mise à jour majeure sur la suite tant attendue Pushpa: The Rule.

Lorsqu’elle a été interrogée sur Pushpa 2, Rashmika a déclaré qu’une fois qu’elle aura terminé Au revoir, elle commencera immédiatement à tourner pour la vedette d’Allu Arjun. “Ça va commencer dès la sortie de Goodbye, très bientôt. Ça ira mieux cette fois. Meilleur et plus gros”, a-t-elle déclaré à Pinkvilla.

Lorsqu’on a demandé à Rashmika si elle se sentait obligée de livrer après le succès de Pushpa, elle a dit que chaque film était spécial pour elle d’une manière ou d’une autre. Elle a ajouté qu’elle traitait chaque film différemment et qu’elle aimait le processus de réalisation et voudrait que les gens viennent le regarder et s’y rapportent également. Elle aimerait que les fans s’amusent de la même manière qu’ils ont versé leur amour sur ses films précédents.

Rashmika est actuellement à Mumbai pour remplir ses engagements professionnels et tourne également pour ses deux prochains projets en hindi Animal face à Ranbir Kapoor, tout en doublant également pour son premier film bollywoodien Goodbye. Elle a également Mission Majnu en face de Sidharth Malhotra et Varisu avec Vijay Thalapatty dans son chat.

Dans Goodbye, Rashmika joue le rôle de Tara Bhalla dans le réalisateur Vikas Bahl. Elle est féroce, elle est amusante et elle remet également en question chaque décision stéréotypée. Elle croit en la logique mais finit par comprendre l’importance des émotions. Le film marque également la première fois que Rashmika double un film entier en hindi.