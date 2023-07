Au revoir route de briques jaunes: Elton John remercie les fans lors du dernier spectacle – National

Après plus de 50 ans en tant qu’artiste de tournée à succès, le Rocket Man rentre enfin chez lui.

Lors du dernier concert de sa tournée Farewell Yellow Brick Road samedi, Elton John a qualifié la performance pour ses fans dévoués de «sang vitale» et les a remerciés de soutenir sa longue carrière.

Le musicien emblématique de 76 ans avait précédemment annoncé que le spectacle à la Tele2 Arena de Stockholm, en Suède, serait son dernier. John a commencé la tournée en 2018 et a donné 330 spectacles à travers le monde. (La tournée Farewell Yellow Brick Road a été interrompue pendant près de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19.)

John était sur scène pendant deux heures et demie samedi et a joué 23 tubes dans quatre tenues différentes et scintillantes.

Alors qu’il était assis à son piano à queue, John a dit à la foule de milliers de personnes à quel point « j’adore jouer en live ».

« Ça a été ma force vitale de jouer pour vous et vous avez été absolument magnifiques », a-t-il poursuivi.

John a remercié son groupe « kick-ass » pour la tournée Farewell Yellow Brick Road.

Le leader de Coldplay, Chris Martin, a appelé au concert de John alors qu’il était sur scène lors de son propre spectacle à Göteborg, en Suède, le même soir.

Martin, 46 ans, a fait l’éloge de la longue et très appréciée carrière de John devant son propre public.

« Nous voulons dire de nous tous ici, tous les artistes que vous avez aimés, inspirés et aidés – nous vous aimons tellement, nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous », a déclaré Martin au milieu d’applaudissements rauques.

Martin a également noté le travail de toute une vie de John avec sa fondation contre le sida, son plaidoyer pour la communauté LGBTQ2+ et son influence sur la mode.

« Nous vous aimons tellement, bonne retraite et vous allez tellement nous manquer », a déclaré Martin.

Avant de clôturer le show avec sa chanson Au revoir Yellow Brick Road, John a déclaré: «J’ai eu la carrière la plus merveilleuse, au-delà de toute croyance. Cinquante-deux ans de pure joie à jouer de la musique, quelle chance ai-je de jouer de la musique ?

« Mais je ne serais pas assis ici si ce n’était pas pour toi. Vous avez acheté les singles, les albums et les CD et, plus important encore, vous avez acheté les billets pour les spectacles et vous savez à quel point j’aime jouer en live », a-t-il déclaré à ses fans. « Je ne vous oublierai jamais les gars. »

Bien que le spectacle de Stockholm ait marqué la fin de sa carrière de tournée, John a déclaré qu’il pourrait encore se produire dans une « chose unique ».

Sur Instagram, le quintuple lauréat d’un Grammy a partagé plusieurs publications sur sa série de 330 émissions. Une vidéo contenait un extrait de son interview de 2018 avec Anderson Cooper où il a annoncé qu’il prendrait sa retraite après la tournée.

« Quel voyage a été cette tournée et maintenant nous nous retrouvons à la fin. Ce soir est la dernière nuit », a écrit John.

Les célébrités et les fans ont félicité John pour la fin de sa tournée.

Donatella Versace a commenté la publication Instagram de John en écrivant : « Je t’aime tellement @eltonjohn. Je serai toujours fier de vos réalisations exceptionnelles – vous êtes un vrai génie.

La chanteuse Brandi Carlisle a également écrit: «Vous l’avez fait capitaine! une éthique de travail et une endurance incroyables.

Dans un communiqué de presse séparé pour marquer la fin de sa tournée, John a fait écho à ses propres adieux doux-amers.

« Lorsque nous avons entamé ma dernière tournée en 2018, je n’aurais pas pu prévoir dans mes rêves les plus fous les rebondissements et les hauts et les bas que cette tournée – et le monde entier – auraient connus au cours des 5 prochaines années », a-t-il déclaré. écrit.

« J’essaie de le traiter, et je ne pense pas que ça va s’enfoncer avant un moment que j’ai enfin fini de tourner. Je ne peux pas vous dire à quel point les fans vont me manquer et à quel point leur soutien m’a rendu humble – cela restera avec moi pour toujours.