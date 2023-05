Au revoir, prise en charge de la lecture de fichiers locaux de Sonos

Sonos a annoncé cette semaine qu’à partir du 23 mai, l’option bien-aimée de lecture de fichiers locaux sera supprimée de l’application Sonos pour Android.

Voici ce que Sonos a posté sur son site officiel.

À partir du 23 mai 2023, nous supprimons la possibilité de lire des fichiers audio directement sur Sonos à l’aide du menu « Sur cet appareil » dans l’application Sonos pour Android. Nous vous recommandons d’utiliser l’une des méthodes décrites dans cet article pour vous assurer que vous pouvez toujours lire tous les fichiers stockés sur votre appareil Android.

Le raisonnement derrière ce déménagement ? C’est la faute d’Android, bien sûr. Marco B., membre de l’équipe de Sonos, explique via un forum d’assistance que « à mesure que de nouvelles versions des systèmes d’exploitation mobiles sont publiées, cela peut parfois changer la façon dont les informations sont partagées entre les appareils, et cette fonctionnalité ne sera plus compatible avec les nouvelles versions du Système d’exploitation Android.

C’est triste, mais pour les utilisateurs de Sonos, il existe encore de nombreuses façons de diffuser de la musique sur les haut-parleurs de votre téléphone. Il y a l’option d’entrée de ligne, Bluetooth et NAS (stockage en réseau).

/// Le bord | Forum Sonos