«  Au revoir, masques  »: le Hongrois Orban dit que son pays a battu la troisième vague de Covid-19

S’adressant à la radio publique vendredi, le Premier ministre Viktor Orban a déclaré que la plupart des restrictions de Covid-19, y compris un couvre-feu nocturne, seraient supprimées ce week-end, lorsque le pays aura vacciné son cinq millionième citoyen.

«Cela signifie que nous avons vaincu la troisième vague de la pandémie», Orban a dit, ajoutant qu’il était temps de dire «Au revoir aux masques» dans des lieux publics.

Il a déclaré qu’en outre, les événements dans des espaces fermés seraient ouverts à ceux qui avaient été vaccinés et que des rassemblements pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes pourraient avoir lieu en plein air.

La Hongrie est le seul pays de l’Union européenne à avoir approuvé et utilisé les vaccins développés en Russie et en Chine, contre la volonté de Bruxelles. Cela a permis à Budapest de vacciner plus de personnes que la moyenne de l’UE, environ 50% des 10 millions d’habitants du pays ayant déjà reçu au moins un vaccin. En comparaison, Bruxelles a déclaré jeudi que seuls 40% de la population adulte de l’UE avaient été vaccinés.

Budapest a déjà ouvert de nombreux secteurs de son industrie de services, y compris les hôtels, les restaurants, les spas, les théâtres, les cinémas, les gymnases et les salles de sport, après que les infections à Covid-19 aient chuté de leur pic de mars.

L’économie du pays a reculé de 5% en 2020 en raison de longs verrouillages et d’une perturbation due à une pandémie, mais le gouvernement prévoit une croissance de 4,3% en 2021.

