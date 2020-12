Même les libéraux n’acceptent pas de remplacer le slogan Make America Great Again de Donald Trump et les célèbres chapeaux par une version démocrate.

Les chapeaux rouges MAGA du président Trump sont devenus une signature pour ses plus fidèles partisans depuis leur introduction lors de sa première campagne présidentielle.

La campagne des chapeaux rouges inonde les rassemblements et suscite l’indignation lorsque des célébrités comme Kanye West et ‘Lil Pump les arborent. Mais une entreprise tente maintenant de remplacer les chapeaux par une version libérale du concept pour célébrer un avenir où Trump n’est plus au pouvoir.

Chapeaux MAGA bleus, qui arborent la phrase «A déjà rendu l’Amérique formidable» ont attiré l’attention des médias sociaux, et ils semblent irriter les critiques du président autant que les originaux.

Les critiques ont critiqué le design, qui se vend sur Amazon pour environ 15 dollars, et ont accusé ses fabricants d’essayer de le remplacer. « culte » avec un autre.

«Nous avons déjà Blue MAGA. Ça s’appelle ne pas être MAGA, » auteur John Pavlovitz tweeté, l’un des simples messages qui donnent la froideur aux casquettes.

«Nous n’avons pas besoin d’une autre secte. L’Amérique en a survécu un. Assez avec ça. Non c’est ça. Pas des chants. Pas de crimes. Pas de mensonges, » actrice Yvette Nicole Brown tweeté.

«Nous avons mis en garde contre #BlueMAGA et le culte croissant du parti démocrate tout au long de l’année et c’est maintenant une réalité» podcasteur Ryan Knight a écrit.

«Les démocrates fabriquent maintenant des chapeaux bleus de Maga. Qui aurait pensé que tout notre pays se transformerait en Bloods vs the Crips ou même en social slayer? « YouTuber David Keem ajouté.

Les démocrates fabriquent maintenant des chapeaux bleus de Maga. Qui aurait pensé que tout notre pays se transformerait en sang contre les Crips ou même en tueur social? pic.twitter.com/XGQKu2W3dS – KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) 4 décembre 2020

Juste pour que nous soyons clairs … Blue MAGA n’est PAS une chose !! DÉJÀ!!! – 🏳️‍🌈ᏒᎧᎷᏋᎩ🏳️‍🌈 NOUS L’AVONS FAIT !!!!! (@ jamnspoon2) 4 décembre 2020

Les chapeaux MAGA bleus sont l’idée la plus stupide depuis les chapeaux MAGA rouges. – Marine libérale au cœur saignant (@BleedingMarine) 4 décembre 2020

Pour l’amour de tout le bien qui reste dans nos vies maintenant, veuillez NE PAS faire de MAGA bleu une chose. Nous ne serons JAMAIS amis. – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 4 décembre 2020

Bien qu’ils n’aient aucun lien officiel avec la campagne présidentielle de Joe Biden, les Biden Harris Hats ont célébré la victoire du démocrate et tenté de se connecter à lui autant que possible.

« Biden » a déjà rendu l’Amérique géniale « parce qu’il envoie Trump en prison, » la société derrière les chapeaux a récemment tweeté, avec des images de personnes arborant les chapeaux bleus.

Vous avez «déjà rendu l’Amérique grande» simplement en renvoyant et en expulsant Trump de notre Maison Blanche. Procurez-vous votre BIDEN «BLUE» MAGA HAT maintenant. Biden «a déjà rendu l’Amérique géniale» parce qu’il envoie Trump en prison. Les chapeaux sont sur Amazon. 🇺🇸🧢🇺🇸# 45Transition à la prison@BidenHarrisHats pic.twitter.com/LUMnKNAbuE – Chapeaux Biden Harris (@BidenHarrisHats) 3 décembre 2020

Le profil Twitter de l’entreprise promet que ces chapeaux bleus MAGA aideront « Noyer la mer rouge de la haine. »

