« Au revoir l’université » : Babil Khan, le fils d’Irrfan Khan, abandonne ses études pour « tout donner » au métier d’acteur | Nouvelles des gens

New Delhi: Le fils d’Irrfan Khan, Babil Khan, qui étudiait le cinéma à l’Université de Westminster à Londres, a décidé d’abandonner ses études et de se concentrer sur sa carrière d’acteur à Bollywood. Lundi 28 juin, l’enfant vedette s’est rendu sur son compte Instagram pour dire au revoir à ses amis de l’Université de Westminster et rester à Mumbai parmi son cercle d’amis proche. Il a également remercié ses amis d’université de l’avoir fait se sentir le bienvenu dans un pays étranger et a révélé qu’il abandonnait le Film BA avec 120 crédits universitaires.

Il a écrit: « Tu vas tellement me manquer. Mes beaux amis. J’ai un cercle très étroit ici à Mumbai, littéralement 2-3 amis au total. Vous m’avez tous donné une maison dans un endroit étrange et froid et m’avez fait sentir que je appartenu. Merci, je t’aime. Film BA, abandon aujourd’hui, avec plus de 120 crédits parce que je donne tout pour jouer à partir de maintenant. Au revoir université de Westminster. Je vous aime mes plus vrais amis. «

Découvrez son article émotionnel:

Babil est le fils du défunt acteur Irrfan Khan et du producteur de films Sutapa Sikdar.

Irrfan Khan est décédé l’année dernière le 29 avril des suites d’une infection du côlon. L’acteur n’avait que 53 ans. On lui a diagnostiqué pour la première fois un cancer neuroendocrinien en 2018 pour lequel il avait subi un traitement et même une chimiothérapie. Cependant, plus tard, il a développé une infection et a succombé à la mort. Sa disparition prématurée a créé un vide énorme dans l’industrie cinématographique hindi.

Babil est également prêt à suivre les traces de son père et va poursuivre une carrière d’acteur. Il a mis en sac son premier film avec la maison de production d’Anushka Sharma ‘Clean Slate Filmz’ et sera vu dans le film Netflix ‘Qala’ de Tripti Dimri. Il travaille également sur un projet avec le réalisateur Shoojit Sircar et le producteur Ronnie Lahiri.