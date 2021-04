La mascotte, baptisée «Little Mr. Tritium», a été retirée par les autorités pour être redessinée mercredi.

«Le thème des rayonnements étant hautement spécialisé et difficile à comprendre, nous utiliserons des illustrations pour intéresser le plus de gens possible». L’Agence japonaise de reconstruction a déclaré dans un communiqué.

L’agence a ajouté qu’elle avait reçu «Diverses voix et réactions de la population» concernant Little M. Tritium, et a déclaré que la conception sera maintenant révisée. Aucun délai pour le retour potentiel de la mascotte n’a été fourni.

Adieu petit M. Tritium, on a l’impression de ne jamais vous connaître 😥https: //t.co/lftwAgBFnMpic.twitter.com/nKLHq37vpP – Martin Hamilton (@martin_hamilton) 15 avril 2021

La mascotte, présentée dans des vidéos animées et des brochures, a fait sa première mardi et a eu une carrière extrêmement courte, qui a duré environ une journée. Le personnage est une petite créature verdâtre, nommée d’après le tritium – un isotope radioactif de l’hydrogène, qui contamine plus d’un million de tonnes d’eau stockées dans de grands réservoirs autour de la centrale nucléaire paralysée.

Le déploiement du petit M. Tritium a été qualifié de très déplaisant, étant donné la gravité de l’impact environnemental potentiel que le rejet d’eaux radioactives pourrait avoir.

«L’écart entre la gravité des problèmes auxquels nous sommes confrontés et la légèreté du personnage est énorme», Katsuo Watanabe, un pêcheur de 82 ans de Fukushima, a déclaré à l’agence de presse Kyodo. «Il semble que la volonté du gouvernement de rejeter l’eau dans la mer prime sur tout.»

ト リ チ ウ ム が 復興 庁 に ゆ る キ ャ ラ に さ れ て た の で, さ ら に 擬 人 化 し て お き ま し た. ポ イ ン ト は 目 の 虚無 感. pic.twitter.com/J1q9IgQZLl – 松田 洋子 (@matuda) 13 avril 2021

D’autres ont trouvé insultant que le gouvernement pense apparemment que créer une petite mascotte mignonne suffisait à gagner le soutien du public pour cette décision extrêmement impopulaire. Le rejet imminent des eaux usées a été rejeté à plusieurs reprises par les pêcheurs et les écologistes japonais.

ト リ チ ウ ム く ん 「三重 変 化」 (仮) https://t.co/CrjZpPKjeSpic.twitter.com/W5KmjJ91Uh – 滝 季 山 影 一 @ 『2020 年 の 風 刺 画』 通 販 中 (@ETakiyam) 13 avril 2021

Le liquide radioactif – l’eau de refroidissement, ainsi que l’eau de pluie et de mer s’infiltrant dans l’usine par des fissures – s’est accumulé au fil des années après la crise catastrophique de Fukushima en 2011. Les eaux usées sont décrites par le gouvernement japonais comme «Traité», comme il a subi un processus de filtrage, surnommé le système avancé de traitement des liquides (ALPS).

Cependant, le procédé ALPS est incapable de débarrasser le liquide du tritium. Les groupes écologistes ont accusé à plusieurs reprises le gouvernement japonais d’induire le public en erreur « Traité » étiqueter. Greenpeace, par exemple, a allégué que le liquide contenait également d’autres éléments nocifs, notamment «Niveaux dangereux de carbone 14», qui ont le «Potentiel d’endommager l’ADN humain.»

Le lancement de la mascotte est intervenu après que le gouvernement japonais a finalement mis en œuvre son plan de rejet des eaux radioactives accumulées autour de la centrale nucléaire paralysée de Fukushima. L’annonce a également reçu une mauvaise réponse de la part du voisin immédiat du Japon, la Chine.

Jeudi, le ministère chinois des Affaires étrangères est allé jusqu’à appeler les politiciens japonais à aller prouver la sécurité présumée de la « Traité » eaux par leur propre exemple.

« Demandez-leur d’utiliser les eaux usées nucléaires pour boire, cuisiner, laver les vêtements ou l’irrigation, et demandez-leur de veiller à ce que les fruits de mer ne soient pas contaminés par les eaux usées nucléaires », a déclaré le porte-parole Zhao Lijian.

