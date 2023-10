Au revoir les caissiers : la technologie Amazon permet aux acheteurs d’éviter le paiement

S’il y a une chose que les acheteurs n’aiment pas, c’est faire la queue. C’est un problème qu’Amazon espère résoudre avec une technologie qui élimine le processus de paiement, déployée au Canada ce mois-ci.

Dans certains magasins d’alimentation et de boissons du Scotiabank Saddledome à Calgary et du Scotiabank Arena à Toronto, les clients peuvent désormais utiliser une carte de crédit ou de débit ou un téléphone permettant le paiement pour ouvrir une porte, récupérer des articles sur les étagères et partir sans payer. Leur carte de paiement est débitée instantanément, sans caissier ni caisse.

« Vous pouvez entrer et sortir de l’un de nos magasins en moins de 10 secondes », a déclaré Jon Jenkins, vice-président de Just Walk Out Technologies chez Amazon.

Ziad Mehio, vice-président des technologies de l’information et des aliments et des boissons chez Calgary Sports and Entertainment Corporation, affirme que les arénas constituent un point de départ idéal, car les clients sont souvent découragés par les longs délais d’attente pour acheter des collations, ce qui peut peser sur les ventes.

« Nous essayons de réduire ces files d’attente et de créer des transactions grâce auxquelles ils peuvent regagner leur siège très, très rapidement et ne rien manquer », a-t-il déclaré.

REGARDER | Retour sur la première boutique sans paiement d’Amazon

Vidéo en vedetteRenee Filippone parle de la nouvelle épicerie high-tech et sans caisse d’Amazon

Le système est disponible aux États-Unis depuis 2018 et peut désormais être trouvé chez plus de 150 détaillants appartenant à Amazon et tiers. Jenkins a déclaré que la technologie pourrait être appliquée à grande échelle, avec une éventuelle extension aux épiceries, aux aéroports et aux campus universitaires.

Des achats pas si privés

Pour que tout cela soit possible, les plafonds du magasin sont recouverts d’un réseau de caméras et les étagères sont tapissées de capteurs. Le système utilise ensuite la vision par ordinateur, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour suivre le moment où un article est récupéré ou déposé, l’ajouter à un panier virtuel et facturer le client.

« Il n’y a pas de reconnaissance faciale, certainement pas de reconnaissance faciale, dans un magasin Just Walk Out », a déclaré Jenkins. « Nous n’utilisons aucune sorte de biométrie. »

Cependant, il a noté que le système d’Amazon recueille des informations sur les achats et les transmet au détaillant tiers : « Nous disons : « Hé, propriétaire du magasin, voici un panier et une carte de crédit qui viennent d’être traités dans votre magasin », puis ils possèdent ces informations.

La technologie Just Walk Out d’Amazon s’appuie sur des capteurs et des caméras, comme ceux qui bordent le plafond de son nouveau magasin de Calgary, pour suivre les achats des acheteurs. (Colin Hall/CBC)

Ces informations sont précieuses pour les entreprises, car elles offrent un aperçu de la demande de produits et du comportement des consommateurs. Mais pour les clients, la commodité des achats sans caisse pourrait avoir un coût, a déclaré Ann Cavoukian, ancienne commissaire à la protection de la vie privée de l’Ontario. Elle a exhorté les acheteurs à poser davantage de questions.

« Demandez des détails sur ce qu’ils vont collecter, combien de temps ils vont le conserver,… le partageront-ils avec d’autres tiers non autorisés sans votre consentement ? » dit-elle. « Faites-leur dire non. »

Encaisser sans caisse

Il existe d’autres startups qui fabriquent des technologies concurrentes sans caissier, telles que Trigo, Grabango et Brysk. Aisle 24 est une chaîne de dépanneurs sans caissier avec une légère variante — les acheteurs utilisent leur téléphone pour numériser et payer — qui compte des dizaines de magasins à travers le Canada.

Les magasins utilisant le système de paiement sans caisse d’Amazon, comme celui de San Francisco, sont disponibles aux États-Unis depuis 2018. (Kim Brunhuber/CBC)

Maxime Cohen, professeur de gestion du commerce de détail et des opérations à l’Université McGill, prédit que cela pourrait bientôt devenir la norme. « Il connaît une croissance vraiment très rapide et nous constatons d’énormes sommes d’argent investies dans ce secteur », a-t-il déclaré.

Bien que cette technologie puisse susciter des inquiétudes quant à la suppression des postes de caissier, Jenkins affirme qu’elle n’entraîne pas nécessairement des pertes d’emplois : « ils ont simplement tendance à faire des choses différentes de celles qu’ils faisaient auparavant ».

Cohen a aidé à implanter un dépanneur Couche-Tard sans caissier sur le campus de McGill afin que les chercheurs puissent examiner l’impact de ce type de technologie. Il convient que les caissiers de ces magasins sont plus susceptibles d’assumer des responsabilités différentes.

« L’objectif, espérons-le, est d’aider et d’assister les travailleurs à devenir des super-travailleurs, où ils peuvent fournir un service de meilleure qualité, être plus productifs et moins se concentrer sur les tâches fastidieuses et ennuyeuses », a-t-il déclaré.

Néanmoins, l’adoption plus large de la technologie dépendra de son succès auprès des consommateurs. Ceux avec qui CBC News s’est entretenu mardi à l’extérieur de la Scotiabank Arena avaient des opinions mitigées.

« Cela semble vraiment pratique et efficace, et cela semble être la voie à suivre », a déclaré Stewart Moracen.

D’autres, comme Katerina Brezovska, ont écarté leurs inquiétudes quant à la divulgation de leurs informations personnelles pour gagner du temps.

« Nous sommes suivis par Google, par Instagram et d’autres réseaux sociaux. Nous avons donc déjà perdu notre vie privée. »