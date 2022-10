Au revoir, le mode conduite de Google Assistant

Lorsque Google a annoncé qu’Android Auto pour les téléphones allait disparaître, nous n’étions pas vraiment contrariés car plus de voitures que jamais avaient Android Auto intégré et Google nous offrait également un remplacement qui fonctionnait via Google Assistant. Appelée Google Assistant Driving Mode, cette expérience embarquée a été conçue pour se lancer avec une simple commande vocale, puis faire une grande partie de ce qu’Android Auto pouvait faire.

Pour ceux qui ont effectivement adopté le mode de conduite de Google Assistant, j’ai une mauvaise nouvelle : le mode de conduite s’arrêtera en novembre. Plus précisément, le 21 novembre est le dernier jour, selon 9to5Google qui a reçu la confirmation de Google.

Google a reconnu que la plupart des gens n’utilisent que Google Maps pour tous leurs besoins de conduite. Lorsque vous lancez une session de navigation, Google Maps dispose de son propre “mode de conduite” qui vous guide pas à pas et propose également des raccourcis vers Google Assistant et un tiroir d’applications. Personnellement, je n’ai jamais envisagé de lancer le mode de conduite de l’assistant et d’utiliser simplement Google Maps en cas de besoin pendant les trajets en voiture. Les seules fois où je pense à l’expérience de conduite d’Assistant, c’est lorsque Google annonce une nouvelle fonctionnalité, puis nous l’écrivons. Apparemment, je ne suis pas seul.

Sans le mode de conduite de l’assistant et Android Auto pour les téléphones, le mode de conduite de Google Maps sera désormais la seule option pour ceux qui ont besoin d’une expérience de voiture sur un téléphone.

J’aimerais savoir ce que vous en pensez, en supposant que votre voiture n’est pas équipée d’Android Auto. Google Maps est-il suffisant pour répondre à vos besoins ou vous demandez-vous maintenant par quoi vous pouvez remplacer l’expérience de conduite de l’Assistant ?