Au revoir l’actrice Rashmika Mandanna RÉVÈLE ce qu’elle aimerait voler à Alia Bhatt [Exclusive]

Rashmika Mandanna devient franche avec BollywoodLife comme jamais auparavant, elle a joué à ce quiz amusant avec BollywoodLife où nous lui avons demandé quelles sont les choses qu’elle veut voler à l’actrice de Bollywood, à savoir Samantha Ruth Prabhu, Alia Bhatt, Katrina Kaif, Deepika Padukone à Kareena Kapoor Khan. L’actrice de Goodbye a déclaré vouloir voler la confiance de Samantha, admirer l’authenticité d’Alia Bhatt et a même ajouté qu’elle ne l’avait pas encore rencontrée. Rashmika pense même qu’elle et Katrina seraient le partenaire de gym idéal et veut lui voler son travail acharné. En parlant de Bebo, elle a dit qu’elle voulait son culot et qu’elle adorait le sourire de Deepika Padukone. En effet Rashmika est un amoureux.