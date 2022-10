Au revoir l’actrice Rashmika Mandanna réagit en recevant le tag National crush, “Qu’est-ce que cela signifie?” [Exclusive]

Rashmika Mandanna est la seule actrice de l’industrie à avoir reçu l’étiquette nationale. Les gens l’adorent pour qui est, mais saviez-vous que Rashmika ne savait même pas ce que signifiait ce titre ? Lors d’une interaction avec BollywoodLife, nous avons interrogé l’actrice sur la façon dont elle avait obtenu ce titre national et quelle a été sa première réaction. Rashmika nous a dit qu’elle ne savait même pas ce que cela signifiait et a interrogé ses gens à ce sujet et quand ils l’ont informée, elle était seulement reconnaissante pour tout l’amour. La jeune femme de 26 ans vient de faire son Bollywood mais avec Goodbye et reçoit tout l’amour de ce public et de ses fans.