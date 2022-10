Au revoir l’actrice Rashmika Mandanna partage une belle photo des Maldives; les fans demandent : “Où est Vijay Deverakonda ?”

Hier, Vijay Devérakonda et Rashmika Mandana ont été repérés à l’aéroport, et on a supposé qu’ils partaient en vacances aux Maldives. Eh bien, les rapports se sont avérés vrais car aujourd’hui, Rashmika est allée sur Instagram pour partager une belle photo à partir de là. L’actrice porte une robe et elle est sacrément jolie dedans. Elle est assise à côté d’une piscine et derrière on peut voir une magnifique plage. Alors que bien sûr, les fans de Rashmika adorent la photo, il y a quelques internautes qui ont écrit une question dans les sections commentaires.

Eh bien, les fans veulent savoir “Où est Vijay Deverakonda?” et ils ont également commenté, ‘PC Vijay Deverakonda’. Découvrez le post et les commentaires de Rashmika ci-dessous

Il a été rapporté que Vijay et Rashmika sortaient ensemble. Cependant, ils ont toujours soutenu qu’ils ne sont que de bons amis. Les deux ont travaillé ensemble dans Dear Comrade et Geetha Govindam, et leurs fans ont hâte de les voir ensemble sur grand écran.

Parlant de leurs prochains films, Vijay Deverakonda, qui a été vu pour la dernière fois à Liger, sera ensuite vu à Kushi. Le film devrait sortir en décembre de cette année, et il met également en vedette Samantha Ruth Prabhu dans le rôle principal. Liger, qui a marqué les débuts du film hindi de Vijay, n’a pas bien réussi au box-office, et même les critiques et le public n’ont pas aimé le film.

Pendant ce temps, Rashmika est actuellement occupée à recueillir des éloges pour sa performance Goodbye qui est sortie hier et a marqué ses débuts à Bollywood. Elle a Pushpa 2: The Rule, Animal, Varisu et Mission Majnu alignés. De toute évidence, Rahsmika est l’une des actrices les plus occupées du cinéma indien en ce moment, et l’un des films les plus attendus de l’actrice est Pushpa 2 qui met en vedette Allu Arjun dans le rôle principal.