Au revoir l’actrice Rashmika Mandanna parle du fait qu’Alia Bhatt et Deepika Padukone sont ses concurrents alors qu’elle entre à Bollywood

Rashmika Mandanna est également en train de devenir la reine de Bollywood. Après le succès massif de Pushpa avec Allu Arjun, Rashmika a réussi à attirer tous les regards. En ce moment, elle a fait ses débuts à Bollywood avec un film tranche de vie Au revoir avec Amitabh Bachchan et tout le monde apprécie sa performance envoûtante dans le film. Avant la sortie de son premier film à Bollywood, nous avons parlé à Rashmika de la compétition actuelle à Bollywood et Alai Bhatt et Deepika Padukone menant le jeu, auquel elle a dit qu’elle ne les considérait pas comme sa compétition et avait un mantra à atteindre mesures dans le curry. Regardez l’interview juste ici.