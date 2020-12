En une année marquée par une pandémie mortelle, le monde a perdu des défenseurs emblématiques des droits civils, des politiciens de premier plan, de grands athlètes et des artistes révolutionnaires.

Beaucoup de leurs noms occupent une place prépondérante dans la conscience collective – Ruth Bader Ginsburg, Diego Maradona, Sean Connery ou Valéry Giscard d’Estaing juste – mais les restrictions du COVID-19 ont souvent limité la capacité du public à pleurer sa perte au cours d’une année qui a vu plus d’un million de personnes meurent du coronavirus.

Voici un retour sur certaines personnalités influentes perdues en 2020 et sur l’héritage qu’elles ont laissé derrière elles.

AFFAIRES PUBLIQUES ET DROITS DE L’HOMME

Sultan Qaboos bin Said79. Il était le monarque le plus ancien au pouvoir au Moyen-Orient qui a pris le pouvoir en Oman lors d’un coup d’État de 1970 et a entraîné son sultanat arabe dans la modernité tout en équilibrant soigneusement les relations diplomatiques entre les adversaires iraniens et américains. 11 janvier.

Daniel arap Moi95. Un ancien instituteur qui est devenu le président le plus ancien du Kenya et qui a présidé des années de répression et de troubles économiques alimentés par une corruption galopante. 4 février.

Hosni Mubarak91. Le dirigeant égyptien qui a été le visage autocratique de la stabilité au Moyen-Orient pendant près de 30 ans avant d’être contraint de quitter le pouvoir lors d’un soulèvement du printemps arabe. 25 février.

Javier Pérez de Cuéllar100. Le secrétaire général des Nations Unies pour deux mandats qui a négocié un cessez-le-feu historique entre l’Iran et l’Iraq en 1988 et qui, plus tard, est sorti de sa retraite pour aider à rétablir la démocratie dans sa patrie péruvienne. 4 mars.

Pierre Nkurunziza56. En tant que président du Burundi, son règne de 15 ans a été marqué par une violence politique meurtrière et un retrait historique de la Cour pénale internationale. 8 juin.

William S. Sessions, 90. Ancien juge fédéral nommé par le président Ronald Reagan à la tête du FBI et limogé des années plus tard par le président Bill Clinton. 12 Juin.

John lewis80. Une icône du mouvement des droits civiques dont les coups sanglants des soldats de l’État de l’Alabama en 1965 ont contribué à galvaniser l’opposition à la ségrégation raciale, et qui a poursuivi une longue et célèbre carrière au Congrès. 17 juillet.

John Hume, 83 ans. Le politicien visionnaire qui a remporté un prix Nobel de la paix pour avoir façonné l’accord qui a mis fin à la violence dans son Irlande du Nord natale. 3 août.

Ruth Bader Ginsburg, 87. Le juge de la Cour suprême des États-Unis a développé une secte au cours de ses 27 années passées à la magistrature, en particulier parmi les jeunes femmes qui appréciaient sa défense acharnée des droits des femmes tout au long de sa vie. 18 septembre.

Saeb Erekat, 65. Un négociateur de paix chevronné et un éminent porte-parole international des Palestiniens depuis plus de trois décennies. Erekat est mort du coronavirus le 10 novembre.

Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa84. En tant que prince de Bahreïn, il a été l’un des premiers ministres du monde au service le plus ancien et a dirigé le gouvernement de son pays insulaire pendant des décennies. 11 novembre.

Valéry Giscard d’Estaing, 94. Il a été président de la France de 1974 à 1981 et est devenu un champion de l’intégration européenne. Giscard d’Estaing est décédé du COVID-19 le 2 décembre.

Tabaré Vázquez80. Il a été le premier président socialiste de l’Uruguay, sortant de la pauvreté pour remporter deux mandats à la tête. Le politicien est décédé d’un cancer le 6 décembre.

ARTS ET CULTURE

Ivan Passer86. Un cinéaste de premier plan de la Nouvelle Vague tchèque qui, avec Milos Forman, a fui Prague sous contrôle soviétique et a forgé une carrière célèbre à Hollywood. 9 janvier.

Mary Higgins Clark, 92. Elle était l’infatigable «Reine du suspense» qui régnait depuis longtemps, dont les histoires de femmes surpassant les probabilités en faisaient l’une des écrivains les plus populaires au monde. 31 janvier.

Andy Gill, 64. Le guitariste qui a fourni le son grattant et bouillonnant qui a alimenté le groupe punk britannique très influent Gang of Four. 1er fevrier.

George Steiner90. Il est devenu l’un des principaux intellectuels publics du monde grâce à son érudition peu commune, sa perspective multilingue et les leçons provocantes qu’il a tirées de ses racines juives et de sa fuite de l’Holocauste. 3 février.

Kirk Douglas, 103. L’acteur intense et musclé au menton capitonné qui a joué dans «Spartacus», «Lust for Life» et des dizaines d’autres films, a contribué à affaiblir fatalement la liste noire contre les communistes présumés et a régné pendant des décennies en tant que franc-tireur et patriarche d’Hollywood. 5 février.

Mirella Freni, 84. Une soprano italienne dont l’élégance et l’intensité hors du commun se sont associées à une voix et une intelligence somptueuses pour captiver le public pendant un demi-siècle. 9 février.

Ernesto Cardenal95. Le célèbre poète et religieux catholique romain qui est devenu un symbole du vers révolutionnaire au Nicaragua et dans toute l’Amérique latine, et dont la suspension de la prêtrise par saint Jean-Paul II a duré plus de trois décennies. 1er Mars.

Max von Sydow, 90. L’acteur est connu du public d’art-house grâce à son travail avec le réalisateur suédois Ingmar Bergman et plus tard par les cinéphiles du monde entier lorsqu’il a joué le prêtre dans le classique d’horreur «L’Exorciste». 8 mars.

Manu Dibango, 86. Il a fusionné les rythmes africains avec le funk pour devenir l’un des musiciens les plus influents de la musique de danse du monde. Le musicien est décédé du coronavirus le 24 mars.

Honor Blackman, 94. La puissante actrice britannique qui a coupé le souffle à James Bond dans «Goldfinger» et qui a joué le rôle de Cathy Gale, vêtue de cuir et de judo dans «The Avengers». 5 avril.

Nobuhiko Obayashi, 82. Il était l’un des cinéastes les plus prolifiques du Japon qui a consacré ses œuvres à dépeindre les horreurs de la guerre et à chanter la puissance éternelle des films. 10 avril.

Brian Dennehy, 81. L’acteur costaud qui a commencé dans les films comme un macho lourd et plus tard dans sa carrière a été applaudi pour son travail sur scène dans des pièces de William Shakespeare, Anton Tchekhov, Eugene O’Neill et Arthur Miller. 15 avril.

Irrfan Khan, 54. Acteur vétéran des films de Bollywood et l’une des exportations les plus connues de l’Inde à Hollywood. 29 avril.

Shady Habash, 22. Un cinéaste égyptien détenu sans procès pendant plus de deux ans pour avoir réalisé un clip vidéo qui se moquait du président Abdel Fattah el-Sissi. 2 mai. Décédé en prison.

Petit Richard, 87. Il était l’un des principaux architectes du rock ‘n’ roll dont les gémissements perçants, le piano battant et le pompadour imposant ont irrévocablement changé la musique populaire tout en introduisant le Black R&B à l’Amérique blanche. 9 mai. Cancer des os.

Christo84. Il était connu pour ses projets artistiques publics massifs et éphémères qui impliquaient souvent de envelopper de grandes structures dans du tissu. 31 mai.

Charles Webb81. Un anticonformiste de longue date dont le premier roman «The Graduate» était une satire impassible de ses études universitaires et de ses antécédents riches adapté dans le film classique du même nom. 16 juin.

Vera Lynn, 103. Le très populaire «Forces ‘Sweetheart» qui a donné la sérénade aux troupes britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. 18 juin.

Ian Holm, 88. Un acteur britannique acclamé dont la longue carrière a inclus des rôles dans «Chariots of Fire» et «Le Seigneur des anneaux». 19 juin.

Joël Schumacher, 80. Le cinéaste éclectique et effronté qui a dirigé le Brat Pack sur grand écran dans «St. Elmo’s Fire »et diriger la franchise Batman dans son territoire le plus baroque dans« Batman Forever »et« Batman & Robin ». 22 juin.

Ennio Morricone, 91. Le compositeur italien oscarisé qui a créé le thème du hurlement du coyote pour l’emblématique western spaghetti «The Good, the Bad and the Ugly» et les bandes sonores de films de gangsters hollywoodiens classiques tels que «The Untouchables» et «Once Upon A Time En Amérique. » Il est décédé des complications de la chirurgie après une chute le 6 juillet.

Olivia de Havilland, 104. L’actrice aux yeux de biche aimée de millions de personnes en tant que sainte Melanie Wilkes de «Autant en emporte le vent», mais aussi deux fois lauréate d’un Oscar et combattante hors écran qui a défié et déchaîné le système de contrat d’Hollywood. 26 juillet.

Franca Valeri, 100. Une actrice élégante, ironique et polyvalente qui a été la pionnière des rôles comiques féminins dans les années d’après-guerre en Italie et a aidé la nation à rire de ses faiblesses. 9 août.

Chadwick Boseman, 43. Il a joué les icônes noires américaines Jackie Robinson et James Brown avec une intensité fulgurante avant d’inspirer le public du monde entier en incarnant la royale Black Panther dans la franchise de films à succès de Marvel. Boseman est décédé d’un cancer le 28 août.

Diana Rigg, 82. Une actrice britannique imposante dont la carrière allait de la série d’espionnage emblématique des années 1960 «The Avengers» au mastodonte fantastique «Game of Thrones». 10 septembre.

Toots Hibbert, 77. L’un des fondateurs du reggae et des stars les plus appréciées qui a donné son nom à la musique et qui a par la suite contribué à en faire un mouvement international grâce à des classiques tels que «Pressure Drop», «Monkey Man» et «Funky Kingston» avec son groupe «Toots and the Maytals « . 11 septembre.

Terence Conran88. Le designer, détaillant et restaurateur britannique qui a bâti un empire du meuble à travers le monde, a fondé le Design Museum à Londres et modernisé la vie quotidienne des Britanniques. 12 septembre.

Michael Lonsdale, 89. Un géant énigmatique du grand écran et du théâtre en France qui a travaillé avec certains des plus grands réalisateurs mondiaux au cours d’une carrière d’acteur qui a duré 60 ans. 21 septembre.

Juliette Greco, 93. Une chanteuse, actrice française, icône culturelle et muse des philosophes existentialistes de l’après-guerre du pays. 23 septembre.

Kenzo Takada, 81. Le créateur de mode franco-japonais emblématique, célèbre pour ses créations imprégnées de jungle et son esthétique libre d’esprit qui ont canalisé les voyages à travers le monde. Takada est décédé du coronavirus le 4 octobre.

Eddie Van Halen, 65. Le virtuose de la guitare dont la vitesse, le contrôle et l’innovation fulgurants ont propulsé son groupe Van Halen dans l’un des plus grands groupes de hard rock et est devenu un dieu du rock. Le musicien est décédé d’un cancer le 6 octobre.

Mohammad Reza Shajarian80. Sa voix distinctive a tremblé sur la musique traditionnelle persane à la radio d’État pendant des années avant de soutenir les manifestants après les élections contestées de 2009 en Iran. 8 octobre.

Mahmoud Yassin, 79. Acteur égyptien et pilier de l’industrie cinématographique du pays au cours de la seconde moitié du XXe siècle. 14 octobre.

Spencer Davis, 81. Un guitariste et chef d’orchestre britannique dont le groupe de rock éponyme avait des succès des années 1960, dont «Gimme Some Lovin ‘» et «I’m a Man». 19 octobre.

Sean Connery, 90. L’acteur écossais charismatique qui est devenu une célébrité internationale en tant qu’agent secret suave James Bond et a ensuite abandonné le rôle pour se tailler une carrière oscarisée dans d’autres rôles difficiles. 31 octobre.

Barbara Windsor, 83 ans. Une actrice britannique dont la carrière de sept décennies allait des comédies de films effrontées au feuilleton «EastEnders». 10 décembre.

John le Carré, 89 ans. L’espion devenu romancier dont les récits élégants et complexes ont défini le thriller d’espionnage de la guerre froide et ont acclamé un genre que les critiques avaient autrefois ignoré. 12 décembre.

Jeremy Bulloch, 75 ans. L’acteur anglais qui a enfilé pour la première fois un casque, une cape et un jetpack pour jouer Boba Fett dans la trilogie originale «Star Wars». 17 décembre.

DES SPORTS

Kobe Bryant, 41. Le joueur étoile de la NBA à 18 reprises qui a remporté cinq championnats et est devenu l’un des plus grands basketteurs de sa génération au cours d’une carrière de 20 ans passée entièrement avec les Lakers de Los Angeles. 26 janvier. Accident d’hélicoptère.

Mousse de Stirling, 90. Un Anglais audacieux et épris de vitesse considéré comme le plus grand pilote de Formule 1 à ne jamais remporter le championnat du monde. 12 avril.

Diego Maradona60. Le grand footballeur argentin qui a marqué le but de la «Main de Dieu» en 1986 et a conduit son pays au titre de Coupe du monde de cette année-là avant de lutter plus tard contre la consommation de cocaïne et l’obésité. 25 novembre.