Les films sont aussi les lieux qu’ils habitent. Une sorte de double facture simultanée, «Goodbye, Dragon Inn», repose sur le jeu du projet «Dragon Inn» et de la vie des spectateurs de Fun-Ho. Les clients mangent, dorment, naviguent, chassent les objets tombés et se rendent aux toilettes.

À la fois spectacle d’arts martiaux et drame de chambre complexe, «Dragon Inn» est un point de repère du cinéma taïwanais. Bien qu’il faille des années avant que le film de Hu ne soit diffusé au-delà des quartiers chinois américains, le New York Times a rendu compte de son succès international: «La popularité du film, qui représente des exploits qui semblent fantastiques pour le spectateur occidental, a provoqué une vague de films d’action. » Tsai aurait eu environ 10 ans lorsque «Dragon Inn» est arrivé à Taiwan. Pour lui, ce n’est pas seulement un film mais des films.

Un public restreint assiste au dernier spectacle dans une salle de cinéma caverneuse. Désormais d’autant plus émouvant d’être diffusé en streaming, «Goodbye, Dragon Inn» de Tsai Ming-liang en 2003, nouvellement restauré, est une lettre d’amour au cinéma et aussi aux cinémas.

Le directeur du théâtre, une jeune femme à la boiterie prononcée, monte à l’étage jusqu’à la cabine de projection et descend au sous-sol, à la recherche d’une fuite persistante. (La pluie torrentielle est l’une des marques de fabrique de Tsai, tout comme la présence de Lee Kang-sheng, révélée être le protagoniste à la fin du film.) Ces diverses activités constituent un ballet de la vie quotidienne, rappelant le subtil slapstick de Jacques Tati ou celui de Robert Wilson. opéras au rythme glaciaire.

Alors que «Dragon Inn» est hautement cinétique, la caméra de Tsai ne bouge presque jamais. Son «minimalisme rigoureux exprime une sensibilité à la fois aigrement comique et tristement romantique», écrivait AO Scott dans The Times lorsque «Goodbye, Dragon Inn» a été présenté au Festival du film de New York en 2003. «C’est un film d’action parfaitement immobile.»

La plupart des dialogues et de la musique de «Goodbye, Dragon Inn» émanent de «Dragon Inn». Et le film dans le film est aperçu sous différents angles, ses motifs de lumière changeants projetés sur les visages des spectateurs. (À un moment donné, Tsai crée un montage dans lequel le directeur du théâtre et la star de «Dragon Inn» Hsu Feng semblent échanger des regards.) «Saviez-vous que ce théâtre est hanté?» un membre de l’auditoire demande à un autre à mi-parcours. Le théâtre est hanté, à la fois par les spectateurs à l’écran et par les spectateurs assis, dont certains se retrouvent dans les deux films.

Tsai ajoute une autre voix désincarnée pour le générique de clôture. Le chanteur des années 1950 Yao Lee chante une chanson pop chinoise mélancolique sur la présence du passé. Elle aussi est l’esprit des films, une chanteuse de lecture entendue mais pas vue dans d’innombrables films de la jeunesse de Tsai et plus récemment «Rich Crazy Asians».

Au revoir, Dragon Inn

Disponible en streaming sur Metrograph.com, à partir du 18 décembre.