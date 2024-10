Au revoir Chevaux Pub / Léopold Banchini Architectes

© Rory Gardiner

Description textuelle fournie par les architectes. Relations entre Mingeiles mouvements d’art populaire japonais et l’anglais Arts et artisanat ont été largement discutés. Bien que l’influence de William Morris sur la théorie de Yanagi soit évidente dans sa critique des relations de travail salariées et de la production de masse à but lucratif, le mouvement japonais a insisté sur la nécessité de se distancer des influences occidentales pour promouvoir une identité locale unique. Les critiques modernistes affirmaient que Mingei était une sorte d’orientalisme inversé avec une vision romancée des moyens de production traditionnels. Mais il est également clair que l’art populaire japonais a eu, en retour, une énorme influence sur les designers modernistes comme Charlotte Perriand.

Les deux mouvements sont nés à une époque d’industrialisation rapide et ont été utilisés pour promouvoir un nationalisme tragique. Comment pourraient-ils se traduire dans une époque de capitalisme mondialisé où les visuels non crédités et apatrides sur nos flux Instagram sont devenus notre identité culturelle ? Prenant une position contemporaine sur une longue tradition régionale, Goodbye Horses est un pub local situé dans un quartier résidentiel d’une métropole multiculturelle. Des réflexions ambiguës sur l’artisanat local, les matériaux naturels, le patrimoine culturel et les influences interculturelles sont au cœur du développement du projet.

Plan

Le bar en bois de dix mètres de long, d’une hauteur non conventionnelle, est l’élément central de l’espace et fait office de comptoir, de banc de cuisine, de table à manger. Inspiré par la menuiserie rustique et vernaculaire, le bar et les meubles sur mesure environnants sont entièrement construits à partir d’un seul grand chêne. Chaque partie du tronc est utilisée avec soin, révélant les nervures, l’écorce et les fissures de ce géant centenaire. Les tabourets et luminaires sur mesure sont créés avec le même chêne massif combiné avec du papier de fibre de chanvre japonais, du verre italien coulé à la main, de la pierre volcanique et du laiton oxydé. Le grotesque italien et le wabi-sabi japonais rencontrent avec désinvolture le renouveau médiéval anglais dans un mélange éclectique de références culturelles assumées.

Les surfaces de l’ancien bâtiment en brique sont revêtues d’un savoir-faire local. Alors que les murs existants sont peints à la chaux et crépis à l’ancienne, le plafond est recouvert d’un enduit à la chaux texturé à la main. Le sol en terre battue, couramment utilisé au début des pubs de campagne, est composé d’un mélange de terre, de paille et d’argile recouvert d’une couche d’huile de lin naturelle. Les dalles Yorkstone récupérées sont utilisées dans le jardin et les sols à fort trafic. L’artiste Lucy Stein a peint à la main les grands rideaux de toile de jute qui entourent l’espace. Inspirée du folklore et de la mythologie britanniques, la teinture naturelle sur le tissu filtre la lumière entrant dans le pub comme les vitraux d’autrefois. Ses motifs évocateurs et radicalement contemporains pourraient mieux exprimer la relation contradictoire mais fascinante entre les questions mondialisées et le discours local loué par Morris il y a deux siècles.