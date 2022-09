Au revoir Boris, un géant imparfait qui a eu plus raison que tort en tant que Premier ministre

PM Boris, le géant imparfait

LES votes sont lancés, la course à la chefferie est terminée, l’ère de Boris Johnson est dans ses dernières heures. Qu’est-ce que The Sun a fait de lui en tant que Premier ministre?

Notre verdict ne trouvera pas grâce auprès de Remainers dont l’esprit a toujours été fermé à l’homme sans qui le Brexit n’aurait jamais eu lieu.

Boris Johnson a plus raison en tant que Premier ministre qu’il ne s’est trompé Crédit : Copyright 2019 Associated Press. Tous les droits sont réservés

Ni avec ces journalistes qui ne se soucient pas de savoir si les PM réussissent une seule chose tant qu’ils s’habillent intelligemment, qu’ils ont l’air adulte et qu’ils sont aussi peu controversés et ennuyeux que les hacks eux-mêmes.

Mais nous pensons que cela est indiscutable : Boris est de loin notre leader le plus important depuis Maggie Thatcher et a réalisé des exploits monumentaux malgré les défauts personnels qui ont causé sa perte.

Deux des plus grands sont venus au moment où il a été élu. Sa victoire écrasante en 2019 a mis fin à la menace hideuse des fans racistes, marxistes et Poutine de Corbyn – encouragés par Keir Starmer – prenant le contrôle de la cinquième plus grande économie du monde.

Et cela a assuré que le Brexit SERAIT promulgué. Cette démocratie prévaudrait malgré la campagne incroyablement dangereuse des députés restants pour la contrecarrer.

IL A BEAUCOUP PLUS VRAI QUE MAL

La Grande-Bretagne a quitté l’UE à cause de Boris. Les sortants n’oublieront jamais.

Les restants ne pardonneront jamais. Mais dans les années à venir, alors que nous prospérons grâce à notre indépendance, son rôle clé méritera encore plus d’éloges.

Sa mission déclarée en tant que Premier ministre, de « monter de niveau » et de répartir la richesse beaucoup plus uniformément en dehors du Sud-Est plus riche, était une noble mission qui a déraillé presque instantanément par Covid.

Il a suivi les conseils scientifiques sur les verrouillages, rétrospectivement trop servilement, mais lorsque nous avons mené le monde à développer et à déployer des jabs, cela ne s’est pas produit par accident.

Boris a pris ces décisions, sauvant d’innombrables vies et libérant notre économie avant presque partout ailleurs.

Lorsque Poutine a envahi l’Ukraine, Boris a de nouveau ouvert la voie – reconnaissant plus vite que quiconque que la menace impérialiste de la Russie contre une nation souveraine et le reste du monde doit être combattue, avec des armes et une aide britanniques si nécessaire. Pas étonnant qu’il soit un héros pour les Ukrainiens.

Boris a conduit le reste de l’Europe à défendre l’Ukraine 1 crédit

Les inconvénients sont nombreux. Boris a gaspillé sa majorité, n’avait aucun désir réel pour l’économie à faible taux d’imposition et à faible réglementation qu’il annonçait, et était négligent et complaisant quant à son apparente inattaquabilité et à la faiblesse du Labour.

Lorsqu’il s’agissait d’un scandale, impliquant ses amis ou lui personnellement, il pensait qu’il pouvait s’en tirer avec n’importe quoi et essayait de le faire.

Cette mauvaise manipulation s’est avérée fatale.

Mais n’oublions jamais à quel point ce qui a été exagéré et amplifié par la tempête de feu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dirigée contre lui par un média de diffusion Remainer vraiment déséquilibré – et les médias sociaux aussi.

Regardez ces réseaux soi-disant impartiaux pivoter lundi vers une nouvelle figure de haine des conservateurs.

Le Soleil, cependant, souhaite bonne chance à Boris. Il a eu bien plus raison que tort.

Les scandales seront largement oubliés dans les années à venir. Les réalisations ne le seront pas.