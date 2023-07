Au revoir, bonnes applications reddit.

Pour lancer juin, le monde des applications reddit tierces a été mis en garde – préparez-vous à payer d’ici la fin du mois ou partez, on leur a essentiellement dit. Et bien, nous sommes maintenant le 30 juin et très peu semblent prêts à payer. La fin est venue pour certaines des meilleures applications reddit.

Pour ceux qui se tiennent au courant de cette nouvelle aujourd’hui, cet article contient des détails sur la nouvelle position de reddit sur la facturation de l’accès à l’API à partir d’applications tierces et sur les raisons pour lesquelles la plupart ne peuvent pas se permettre le nouveau prix. Fondamentalement, reddit a décidé de facturer des frais par demande d’API que les applications ne peuvent tout simplement pas se permettre. Des applications populaires comme Apollo sur iOS estiment qu’il leur en coûterait 20 millions de dollars par an pour fonctionner dans le cadre de cette nouvelle structure de frais de demande d’API. D’autres applications, dont beaucoup sur Android, ont reconnu qu’elles seraient confrontées à des défis similaires. Plutôt que d’essayer de couvrir les coûts, ils fermeront tous.

Les applications Android, notamment Sync for Reddit, Baconreader et Reddit is Fun, ont précédemment confirmé leur fermeture. Mon application reddit préférée, Boost for reddit, annoncé hier qu’il débranchait également. CONDAMNER.

Les protestations dans les principaux subreddits se déroulent depuis plusieurs semaines maintenant en réponse aux modifications de l’API qui obligent les applications à l’arrêter, y compris r/Android, qui n’a pas encore complètement rouvert. Au début, de nombreux sous-reddits sont passés au privé pour rendre reddit pratiquement inutile, mais les patrons de Reddit sont devenus hostiles à la situation, ne laissant aux modérateurs d’autre choix que de rouvrir même si leur capacité est limitée. J’ai l’impression que cette situation n’est même pas près d’être terminée.

Avec la fermeture de toutes ces principales applications reddit, nous sommes essentiellement obligés d’utiliser l’application reddit officielle ou de quitter complètement reddit. Presque toutes les applications que j’ai mentionnées ci-dessus prévoient de fermer leurs portes demain, le 1er juillet ou à un moment donné aujourd’hui.

Au revoir, bonnes applications reddit.