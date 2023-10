AU REVOIR AU REVOIR ? Britney Spears parle d’avoir « accepté » un avortement avec Justin Timberlake, les fans sont LIVIDS – Twitchy

Pop Base, un compte Twitter/X spécialisé dans le « contenu lié à la culture pop », a partagé des informations tirées d’une interview de Britney Spears dans People Magazine, et cela explique en quelque sorte beaucoup de choses. Les membres de la génération de cet écrivain connaissent très bien Britney Spears, Justin Timberlake et tout le drame qui les entoure. C’était une énorme nouvelle pendant notre adolescence.

Laisse-nous tranquille. Nous sommes vieux, nous sommes grincheux et nous mordons. Pas de manière amusante non plus.

Citation complète :

Britney Spears révèle qu’elle et Justin Timberlake ont convenu d’avorter après qu’elle soit tombée enceinte de son bébé, car il n’en était pas « content » : « C’était une surprise, mais pour moi, ce n’était pas une tragédie. J’aimais tellement Justin. Je m’attendais toujours à ce que nous fondions une famille ensemble un jour. Ce serait juste beaucoup plus tôt que prévu. Mais Justin n’était définitivement pas content de la grossesse. Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’article de People ici :

Maintenant, nous devons tout prendre avec des pincettes ici car, avouons-le, Britney n’est pas exactement… d’accord. Et elle n’y est pas allée depuis un certain temps. Cela dit, ce qu’elle a écrit dans ses mémoires, La femme en moien fait, tout a un sens.

« C’était une surprise, mais pour moi, ce n’était pas une tragédie. J’aimais tellement Justin. Je m’attendais toujours à ce que nous fondions une famille ensemble un jour. Ce serait simplement beaucoup plus tôt que prévu », écrit Spears, aujourd’hui âgée de 41 ans, à propos de la grossesse dans le livre. «Mais Justin n’était définitivement pas content de la grossesse. Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes. »

Cela aurait très bien pu être vrai, étant donné qu’elles étaient toutes deux si jeunes et au milieu de leur carrière naissante, et ce n’est pas exactement une raison rare pour laquelle la plupart des jeunes femmes cherchent à avorter. Certaines études ont montré qu’environ 2/3 des femmes sont contraint, d’une manière ou d’une autre, à avorter. Maintenant, nous ne disons PAS que Justin l’a intentionnellement contrainte à cela, mais seulement que l’une des raisons courantes pour lesquelles les femmes cherchent à avorter est que le père ne veut pas de l’enfant.

Britney écrit dans son livre :

Si cela n’avait été laissé qu’à moi, je ne l’aurais jamais fait. Et pourtant Justin était si sûr qu’il ne voulait pas être père.

Ces 9 premiers mots en disent long. Cela ne semble pas être son choix. En fait, elle semble avoir le sentiment qu’elle n’avait pas le choix, ce qui est tragiquement courant. Inutile de dire que ses fans et ses supporters sont venus en force.

donc vous me dites que cet homme a passé des ANNÉES à saccager Britney chaque fois qu’il en avait l’occasion, SAVANT ce qu’elle venait de traverser – tout cela parce que cet homme n’était pas prêt à assumer la responsabilité de ses propres actes… Britney n’a jamais parlé négativement de Justin. c’est tellement malade et cruel. https://t.co/mJnuCwXf76 – Rhett (@rhettxparker) 17 octobre 2023

Après cela, Justin Timberlake s’est vanté publiquement d’avoir pris sa virginité, s’est présenté comme la victime et tout son premier clip était un fantasme de vengeance sur elle qui regardait un sosie.

Je savais que mon aversion de plusieurs décennies serait justifiée https://t.co/HuSogcIwUp – Kristin Raworth (@KristinRaworth) 17 octobre 2023

J’ai l’impression qu’il l’a manipulée pour qu’elle avorte, c’est malade – je ne vais pas y aller (@oplivio) 17 octobre 2023

C’est cependant une triste réalité à laquelle personne ne veut faire face. La société, et pas seulement les hommes ou autres partenaires romantiques, manipule les femmes pour qu’elles avortent. Les employeurs et même le personnel scolaire le font également, même inconsciemment. Aux États-Unis, la raison la plus courante des avortements est de nature socio-économique, selon Guttmacher.

Britney Spears se confie sur un chapitre difficile de sa vie. Il faut de la force pour partager de telles expériences personnelles. Montrons notre soutien et notre empathie pour son parcours. 💕 – EmasiminiwithT (@EmasiminiwithT) 17 octobre 2023

Les femmes ayant avorté sont les victimes silencieuses de cette guerre culturelle que nous menons, et elles sont constamment réduites au silence par le mouvement pro-avortement. C’est horrible en relations publiques et ils le savent. On ne peut pas dire que l’avortement est un « bien moral » alors que les femmes disent à quel point cela leur est nocif.

Cela le rend encore plus heureux de prendre sa virginité dans les médias. – Amour, Danny 🍂 (@DannyWxo) 17 octobre 2023

Ouais, ça a l’air super terrible. Nous nous souvenons.

www.supportafterabortion.com

www.deeperstill.org

www.yourabortionexperience.org/en

Il y a toujours de l’aide et vous serez toujours écouté et entendu.

***

