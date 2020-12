La pandémie de coronavirus a bouleversé la vie des Américains cette année, menaçant leur santé et retardant les jalons financiers après que la pire pandémie depuis un siècle ait poussé l’économie américaine vers la récession.

Mais il y a une bonne nouvelle: malgré les retombées économiques, plus de la moitié des Américains sont optimistes quant à leurs finances en 2021 alors que l’économie entre dans une reprise, les deux tiers s’attendant à atteindre un jalon financier retardé, selon une récente enquête menée par Credit Karma .

«Beaucoup de gens sont enthousiastes à l’idée de mettre 2020 derrière eux et se concentrent sur la planification financière pour l’année prochaine», déclare Colleen McCreary, directrice des ressources humaines chez Credit Karma. «Le développement d’un fonds d’épargne d’urgence était en tête de liste, ce qui était une nouvelle tendance directement liée au COVID-19.»

Un tiers des répondants ont l’intention de créer un fonds d’urgence, selon l’étude, après qu’environ 30% ont dû puiser dans leurs économies pendant la pandémie pour joindre les deux bouts. Un autre tiers stocke de l’argent pour des vacances l’année prochaine, tandis qu’un peu plus d’un quart cherche à acheter une voiture après que certaines grandes villes aient quitté les grandes villes pour les banlieues en raison de l’augmentation des cas de COVID et de la possibilité de travailler à distance.

Plus d’un tiers des répondants ont déclaré que la pandémie les avait aidés à épargner, 84% s’attendant à s’en tenir à leurs niveaux de dépenses actuels après la pandémie.

Nouvelles habitudes financières

Environ 43% des Américains ont pris une nouvelle habitude financière à la suite du COVID-19, et 94% prévoient de continuer cette habitude en 2021. Les plus populaires incluent l’établissement d’un budget, la réduction des dépenses, le début de l’épargne, le suivi plus précis des scores de crédit et apprendre à investir.

«Investir est effrayant pour beaucoup de gens. Mais le marché boursier a fait exceptionnellement bien cette année et les Américains ne veulent pas se sentir laissés pour compte », déclare McCreary. «Les gens avaient plus de temps libre pour en savoir plus sur l’investissement pendant la pandémie parce qu’ils ne partaient pas en vacances ou ne se rendaient pas au travail.»

Des revers pour les jeunes, ceux qui gagnent 50k $

Certes, la moitié des Américains ont connu un revers financier en 2020, 81% citant le COVID-19 comme cause directe, selon l’étude. De ce groupe, 40% ont vu leur revenu baisser et un quart d’entre eux ont perdu leur emploi. Le groupe démographique le plus durement touché était celui des personnes de 18 à 34 ans et celles qui gagnaient moins de 50 000 $ par année.

Ces revers ont amené 43% des répondants à reporter leurs objectifs financiers cette année, y compris l’achat d’une voiture (40%), les vacances (37%), le démarrage d’un fonds d’urgence (31%), l’achat d’une maison (21%) ou la possession d’un procédure médicale (18%).

Les hommes étaient plus obligés de repousser un jalon financier que les femmes, mais les hommes étaient également plus susceptibles de pouvoir compléter leurs revenus en cas de revers. Près de la moitié des hommes ont répondu qu’ils pouvaient compléter leur revenu, contre 34% des femmes.

Les hommes étaient également plus optimistes quant à leur capacité à atteindre des jalons financiers en 2021.

«Les femmes ont été durement touchées pendant la pandémie entre le fait d’avoir occupé certains des emplois les moins bien rémunérés et d’assumer le rôle de gardienne d’enfants ou de parents plus âgés», dit McCreary.

Dans l’ensemble, près d’un tiers des répondants ont contracté davantage de dettes.

«Les gens veulent savoir quel est leur bien-être financier en ce moment. Alors, commencez un plan financier et déterminez combien d’argent vous voulez mettre de côté», dit McCreary. « Une fois que vous aurez développé de bonnes habitudes, vous voudrez continuer cette tendance positive. »