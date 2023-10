Au retour de Jonathan Taylor, Zack Moss vole la vedette lors de la victoire des Colts contre les Titans

Ben Arthur Journaliste de l’AFC Sud

Pour les Colts, dimanche était censé être consacré au quart-arrière recrue Anthony Richardson et Jonathan Taylor, les débuts d’un tandem sur lequel le nouvel entraîneur Shane Steichen a l’intention de construire son attaque. Mais ensuite, Richardson est tombé – incapable de terminer un troisième match en quatre apparitions en carrière – se blessant à l’épaule droite lors d’un plaquage. Et Taylor, à son premier match en 10 mois après une longue blessure à la cheville, comptait sur un nombre de lancers.

Richardson se serait foulé l’articulation AC et subira une IRM de l’épaule. Taylor, qui a signé samedi une prolongation de contrat de trois ans d’une valeur de 42 millions de dollars, a couru 18 verges en six courses et a capté une passe pour 16 verges supplémentaires.

En tête d’Indianapolis (3-2) contre un rival de division contre lequel il a lutté ces dernières années, il s’est avéré être celui qui avait porté la charge en l’absence de Taylor : Zack Moss.

« Zack, mec, il a juste donné ce rythme », a déclaré le secondeur Zaire Franklin. « Quand vous pouvez courir avec le ballon et imposer physiquement votre volonté à une autre équipe, c’est le genre de chose que vous attendez avec impatience. »

Moss a enregistré 23 courses pour un sommet en carrière de 165 verges lors de la victoire 23-16 des Colts contre les Titans dimanche au Lucas Oil Stadium, mettant ainsi fin à une séquence de cinq défaites consécutives contre le Tennessee (2-3).

En début de dimanche, les Titans n’accordaient que 70 verges au sol par match, le quatrième meilleur de la ligue. Ils se sont classés premiers pour les verges au sol allouées par jeu (2,9). Leur front défensif est aussi solide que dans la NFL, même sans le plaqueur de nez Teair Tart, qui était absent pour le match en raison d’une blessure à un orteil.

Moss a réussi à intimider le Tennessee dans les tranchées. Un grand mérite revient à la ligne offensive des Colts, bien améliorée par rapport à la saison dernière. Cela a donné à Moss suffisamment d’espace pour opérer. Plus particulièrement, sur une troisième et une course à la fin du premier quart, Moss est resté intact sur un touché de 56 verges qui a donné à Indianapolis une avance rapide de 7-3.

« Je me disais : ‘S’il te plaît, ne te fais pas prendre ! Ça va être si mignon !’ Et il ne l’a pas fait [get caught] », a déclaré le centre Ryan Kelly à propos du jeu. « La vitesse jusqu’au trou et sa vision sont incroyables. Il allait y avoir des fenêtres étroites et il les a trouvées et il a fait un excellent travail toute la journée. »

Mais en excluant le score long, Moss a toujours réalisé en moyenne près de cinq verges par course. Son style physique et meurtrier qui a aidé une équipe des Colts étonnamment compétitive cette saison a submergé une défense des Titans habituée à punir dès le départ.

Au troisième quart, après qu’une interférence de passe défensive de 22 verges contre le demi de coin des Titans Kristian Fulton ait offert le ballon à Indianapolis dans la zone rouge, Moss a effectué quatre courses consécutives au milieu en route vers son deuxième touché de la journée, donnant ainsi l’avantage aux Colts. 17-13.

« J’ai toujours été le genre de joueur où plus j’avance, mieux je me sens et plus j’ai l’impression de pouvoir faire », a déclaré Moss. « C’est juste que les entraîneurs me mettent dans une excellente position. … Je ne peux rien faire de tout cela sans ces gars-là dès le départ. Ils ont définitivement été les meilleurs. »

Moss a également réussi deux attrapés pour 30 verges, dont une réception de 26 verges et une course sur un troisième et un 5 au quatrième quart, gardant en vie un entraînement qui a donné aux Colts une avance de sept points à une minute de la fin.

Dans l’ensemble, l’ancien choix de troisième ronde a réussi 25 touches pour un sommet en carrière de 195 verges de mêlée et deux touchés.

« Tirez, il a couru fort », a déclaré Steichen. « Il avait une bonne vision. Il était juste résilient, il courait fort, il prenait soin du football et il réalisait de gros jeux pour nous. »

Ce n’est pas non plus Moss qui sort de nulle part.

Après avoir raté le premier match de la saison en raison d’une fracture au bras, il avait stabilisé le match au sol des Colts dimanche. Des semaines 2 à 4, il a été premier pour les premiers essais au sol (17), quatrième de la NFL pour les verges au sol (280) et cinquième pour les verges au sol après contact (195), selon Next Gen Stats. Il a été l’un des meilleurs arrières de la ligue cette saison.

Au cours des quatre dernières semaines de 2022, il a également réalisé 69 courses pour 334 verges, ce dernier se classant septième parmi tous les porteurs de ballon, selon TruMedia.

Une fois que Taylor aura mis les pieds sous lui ? Et Richardson retrouve la santé ? Attention.

« Je pense que ça pourrait devenir vraiment effrayant », a déclaré Taylor à propos de son jeu à pleine puissance avec Moss. « Vous avez eu un avant-goût de Zack ces dernières semaines. Maintenant, c’est à moi de continuer à faire ma part et à aider cette équipe, et c’est ce que je vais faire chaque jour. »

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a auparavant travaillé pour le réseau Tennessean/USA TODAY, où il a été le scénariste des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .

