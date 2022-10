Au restaurant de San Francisco, les chiots mangent du filet mignon

SAN FRANCISCO (AP) – San Francisco est un paradis pour les gourmands avec de nombreux restaurants étoilés Michelin. Et les San Franciscains aiment les chiens. Il n’est donc pas surprenant qu’un entrepreneur ait décidé de combiner les deux passions, créant ce que l’on pense être le premier restaurant exclusivement réservé au meilleur ami de l’homme.

Dogue, qui rime avec mode, a ouvert le mois dernier dans le quartier branché de Mission District.

Pour 75 dollars par chiot, les convives pour chiens obtiennent un repas «appétit osseux» à plusieurs plats comprenant des plats comme des gaufres à la peau de poulet et un tartare de filet mignon avec œuf de caille.

Il comprend également un mimosa et une friandise cuite au four pour l’humain du chiot.

Rahmi Massarweh, propriétaire d’un chien et chef de formation classique, a décidé de quitter son travail stressant à la tête d’un restaurant gastronomique pour se concentrer sur son nouveau café canin.

Certains critiques ont exprimé leur indignation en ligne face au prix des animaux de compagnie choyés, soulignant l’inégalité des revenus, la gentrification et le sans-abrisme dans la ville. Pour le prix du menu dégustation, vous pouvez acheter au moins cinq gros burritos dans l’une des nombreuses taquerias à proximité du quartier de Mission.

Mais Massarweh dit que depuis son ouverture il y a un mois, il a reçu un soutien écrasant de ses clients qui apprécient d’avoir un endroit pour choyer leurs chiots.

Un dimanche récent, Dogue a organisé simultanément trois fêtes d’anniversaire pour bébés en fourrure.

“Je voulais lui rendre hommage. Il est si spécial pour moi. C’est mon enfant à quatre pattes et c’est l’endroit idéal pour faire une très belle fête », a déclaré Gledy Espinoza, alors que Mason, son teckel miniature de 11 ans, dégustait un bol de soupe aux champignons avec des tranches de poitrine de poulet. « Nous sommes des gourmands. Je suppose que lui aussi, maintenant.

Massarweh passe des heures à cuisiner et à préparer son service et dit qu’un menu similaire pour les gens pourrait coûter jusqu’à 500 $ dans la ville chère et que les ingrédients qu’il utilise ne sont pas bon marché. Tout est de qualité humaine, bien que si vous preniez une bouchée, vous trouveriez probablement les plats pour chiens un peu fades pour le palais humain.

“Lorsque nous fabriquons nos aliments, c’est un processus. Il prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de techniques. Il y a beaucoup de méthode et de détails dans ce que nous faisons », a-t-il déclaré. « Nos pâtisseries, par exemple, prennent environ deux jours en moyenne à réaliser. Je sais qu’ils vont être mangés dans deux secondes.

Massarweh a déclaré que le véritable objectif de Dogue est de sensibiliser le public à l’alimentation de votre chien avec des ingrédients frais, sains et naturels qui, selon certaines recherches, peuvent être plus faciles pour l’estomac de votre chiot que les aliments pour chiens produits en masse et rendre les parents de chiens heureux.

“J’ai travaillé dans des restaurants pendant de nombreuses années, et il est rare qu’en tant que chef, j’entre dans la salle à manger pour toucher les tables et que chaque invité ait le sourire aux lèvres”, a déclaré Massarweh. “Il y a quelque chose de très unique et de satisfaisant à ce sujet.”

Haven Daley, l’Associated Press