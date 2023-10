Au rassemblement de Trump en NH : les baleines, le football, mais pas grand-chose sur Israël

Au total, il a fallu plus d’une heure à Trump pour consacrer un temps considérable à discuter des combats qui ont éclaté au Moyen-Orient après le meurtre d’environ 900 Israéliens. En lisant sur un téléprompteur, Trump a reproché au président Joe Biden de « jeter Israël aux mains de terroristes assoiffés de sang », de renouer les liens diplomatiques avec l’Iran et de ne pas en faire assez pour soutenir le président israélien Benjamin Netanyahu.

« Il y a moins de quatre ans, nous avions la paix au Moyen-Orient », a déclaré Trump. « Aujourd’hui, nous avons une guerre totale en Israël et elle va se propager rapidement. Quelle différence un président fait. N’est-ce pas incroyable ?

Après avoir affirmé que le Hamas pourrait infiltrer la frontière américano-mexicaine et suggéré, également sans preuve, que le groupe pourrait lancer une attaque nationale, il est revenu à des thèmes familiers : anéantir l’État profond, attaquer Hillary Clinton et empêcher la Troisième Guerre mondiale.

Trump n’a jamais été du genre à s’en tenir à un scénario ou à remodeler ses discours en fonction de l’actualité du jour. Mais son discours de lundi suggérait qu’il avait peu d’intérêt organique pour les événements en Israël et qu’il voyait peu d’avantages à l’inclure dans les primaires.

Sur ce dernier, il ne semble pas être seul. La perspective d’une guerre plus large entre les militants du Hamas et Israël pourrait avoir des répercussions importantes sur les élections générales, servant de jauge de la gestion par Biden des conflits à l’étranger. Mais dans une primaire républicaine secouée par une quantité inhabituelle de politique étrangère – des inquiétudes concernant la Chine et l’Ukraine à, désormais, Israël – il semble jusqu’à présent peu probable qu’elle modifie la trajectoire de la course.

« Si nous ne sommes pas en guerre – du moins pas directement, si les troupes ne sont pas engagées et ce genre de choses – ce n’est pas un problème aussi grave », a déclaré Wayne MacDonald, un législateur du New Hampshire et ancien président du Parti républicain de l’État qui soutient l’ancien président du New Jersey. Le gouverneur Chris Christie. « Des armes et du beurre, pour ainsi dire. »

Immédiatement après l’attaque, il semblait possible que la crise devienne un sujet de discorde parmi les candidats du GOP, creusant ainsi le fossé entre les tendances isolationnistes du parti et celles plus orientées vers l’engagement de la politique étrangère. L’ancien vice-président Mike Pence, en campagne dans l’Iowa ce week-end, a critiqué « les voix d’apaisement comme Donald Trump, Vivek Ramaswamy et Ron DeSantis qui, je crois, vont à l’encontre de la tradition de notre parti selon laquelle l’Amérique est le leader du monde libre ».

Mais Pence, avec un résultat à un chiffre dans les sondages, était en grande partie une voix dans le désert. Le reste du camp républicain a souligné les atrocités commises, non pas pour se critiquer mutuellement ou pour exiger une politique étrangère plus internationaliste en général, mais pour attaquer l’administration actuelle.

Trump a appelé Biden, le président démocrate, « faible ». Il était «dormir au travail», a déclaré DeSantis. Christie a critiqué les politiques de «apaisement et isolationnisme», mais il l’a fait pour réprimander Biden, et non ses compatriotes républicains. Même Haley, qui avait déjà rompu avec Trump sur la politique étrangère, sur la Chine et l’Ukrainen’a pas fait grand-chose pour créer une quelconque distance sur cette question avec ses rivales.

Au lieu de cela, elle a établi un lien entre Israël et la frontière sud.

« Je suis terriblement inquiète du fait que l’Iran ait déclaré que le moyen le plus simple d’entrer en Amérique était de passer par la frontière sud », a déclaré Haley sur NBC dimanche. « Nous avons une frontière ouverte. Les gens arrivent ; ils ne sont pas examinés.

Haley et d’autres ont présenté ces derniers jours des politiques spécifiques que, selon eux, les États-Unis devraient adopter à la suite des attentats. Haley a appelé à des actions, notamment en fournissant des armes et des renseignements à Israël et en réprimant l’Iran. DeSantis, entre autresa appelé à couper « tout type d’aide étrangère au Hamas ».

Et certains Républicains considèrent l’attaque contre Israël comme une motivation pour les électeurs du parti. Les participants au rassemblement de Trump ont exprimé un large soutien à « notre allié » Israël – et une condamnation universelle de Biden pour les attaques du Hamas.

« Le sang est sur les mains de Biden », a déclaré Jill Hegner, une républicaine de Gilford, NH, qui est « à 300% » avec Trump et qui est arrivée au centre des arts du spectacle à 6h30 du matin pour battre la foule de milliers de personnes espérant attraper l’un des les quelque 100 sièges à l’intérieur.

« Trump, nous n’avons pas eu de nouvelles guerres, ni de paix au Moyen-Orient », a déclaré Hegner. « La première chose que Biden a faite lorsqu’il est arrivé au pouvoir a été de se débarrasser de tout cela. C’est incroyable pour moi.

Stephen Stepanek, conseiller principal de Trump dans le New Hampshire et ancien président du Parti républicain, a déclaré dans une brève interview que « le monde était beaucoup plus sûr lorsque Donald Trump était président ». Une kippa – un couvre-chef porté par les hommes juifs pratiquants – parsemait la mer de casquettes de baseball rouges et blanches « Make America Great Again » et de sweats à capuche « America First ».

Et pourtant, les partisans de Trump dans le New Hampshire – et les électeurs républicains en général – restent plus préoccupés par les problèmes nationaux qu’à l’étranger.

Lorsque Gallup demande aux Américains quel est le problème le plus important auquel le pays est confronté aujourd’hui, la politique étrangère enregistre à peine. Les républicains sont beaucoup plus préoccupé par les problèmes nationaux comme l’inflation et l’immigration – dans lesquels Trump a joué un rôle lundi, et qui ont tous deux suscité bien plus d’acclamations que de discussions sur les problèmes à l’étranger.

Les gens se sont levés d’un bond lorsque Trump a appelé à « mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants » et à démanteler le ministère de l’Éducation. Ils ont sorti leur téléphone non pas pour enregistrer les remarques de Trump sur l’état du monde, mais pour capturer sa lecture dramatique d’un poème intitulé « Le Serpent ». Il a été applaudi pour avoir expliqué comment il avait rouvert les eaux au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre à la pêche au homard et a été accueilli par le silence lorsqu’il a déclaré que Biden avait « trahi » le leader israélien Netanyahu.

Et même s’ils disaient que l’Amérique devrait soutenir Israël, les électeurs les uns après les autres venus entendre Trump dans le New Hampshire ont dénoncé le soutien financier continu des États-Unis à un autre pays engagé dans une bataille sanglante : l’Ukraine.

Dave Urban, un agent républicain et ancien conseiller de Trump, a décrit l’attaque contre Israël comme une « situation dynamique très fluide et très sensible sur de nombreux fronts », et a suggéré que Trump ne pouvait pas dire grand-chose de plus sur le sujet.

« Il a déjà publié sa déclaration », a déclaré Urban. « Dans son cas, il dit : ‘J’ai déplacé l’ambassade.’ Je suis le président le plus pro-israélien que nous ayons jamais eu. … Que va-t-il dire qui puisse être politiquement utile ?