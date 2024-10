Appuyez sur play ci-dessus pour regarder FOX 13 News :

Les écoles publiques du comté de Hillsborough ont annoncé qu’elles resteraient fermées le mardi 14 octobre, alors qu’elles continuent de se remettre des effets dévastateurs de l’ouragan Milton sur la région.

Le comté affirme avoir décidé de maintenir les écoles fermées en raison de plusieurs facteurs, notamment la panne d’électricité dans une centaine d’écoles du comté, le fait que plus d’une douzaine d’écoles ont encore de l’eau stagnante et les livraisons de nourriture pour les services de petit-déjeuner et de déjeuner souffrant de retards.

Le comté affirme qu’il fonctionne au quotidien après l’ouragan mais que son objectif est de rouvrir les écoles dès que les conditions le permettent.

Pour plus d’informations sur la réouverture de Écoles publiques du comté de Hillsboroughvisite hillsboroughschools.org ou restez informé des flux de médias sociaux du district scolaire @HillsboroughSch.

