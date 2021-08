Au Qatar, l’équipe olympique (comme beaucoup d’autres) est majoritairement importée

Armé d’argent, d’entraîneurs et d’installations d’entraînement à la pointe de la technologie, le Qatar a tenté de rassembler une force athlétique digne de l’hôte de la Coupe du monde de football 2022, sans parler d’autres événements sportifs de haut niveau que le petit État du Golfe est désireux d’attirer.

Cependant, le manque de tradition n’a pas empêché le Qatar de constituer une équipe de beach volley de haut niveau. Samedi, Cherif Younousse et Ahmed Tijan se battront pour le bronze dans la compétition olympique masculine de volleyball de plage, après avoir battu l’Italie, médaillée d’argent de 2016, en cours de route.

TOKYO — Il y a beaucoup de sable au Qatar mais pas beaucoup de fêtes sur la plage. Du moins, pas le genre de festivités qui a tendance à attirer les joueurs de beach-volley, en bikini et en short court.

A Tokyo, le Qatar a aligné 16 concurrents – 13 hommes et trois femmes – dont la plupart ont été repêchés dans d’autres pays. Il s’agit d’athlètes originaires de Mauritanie, d’Egypte, du Soudan et du Maroc. Pour représenter le Qatar, où les noms arabes sont courants, beaucoup ont abandonné leurs noms d’origine à des fins de compétition. Mais ils gagnent des salaires et des opportunités qui seraient impossibles dans leur pays d’origine.