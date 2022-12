Au Qatar, l’ancien sport de la fauconnerie fait peau neuve

AL KHOR, Qatar – Juste avant le crépuscule dans une étendue désolée du désert qatari, Saqr al-Humaidi a enfilé un gant de cuir usé et a préparé son faucon pour son entraînement quotidien. Amadouant l’oiseau hors du siège arrière de son Toyota Land Cruiser, M. al-Humaidi, 40 ans, lui enleva une cagoule ronde et fit signe à son cousin de préparer la cible : un pigeon vivant attaché à un petit parachute rouge qui, à son tour, était attaché à un drone.

Jouant avec une télécommande, son cousin a lancé le drone dans l’air frais du soir. Il a entraîné le pigeon de plus en plus haut jusqu’à ce qu’on ne puisse plus voir qu’un point rouge dansant sur le ciel délavé. Comme s’il sentait un changement dans l’air, le faucon inclina la tête, ébouriffa ses ailes pointues et partit à sa poursuite.

La chasse était ouverte.