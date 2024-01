Au procès Rybolovlev, l’avocat de Sotheby’s interroge le responsable des ventes privées – ARTnews.com

Getty Images

Le responsable des ventes privées de Sotheby’s, Samuel Valette, était de retour à la barre des témoins jeudi dans le procès civil intenté par le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev, dans lequel il accuse la maison de ventes de l’avoir aidé à lui faire perdre 1 milliard de dollars en fournissant des estimations gonflées au marchand d’art suisse Yves Bouvier. pour les travaux de premier ordre. Cette fois, cependant, c’était au tour de l’avocat de Sotheby’s, Marcus Asner, de poser la question.

Parmi les choses les plus intéressantes que l’on remarque pendant les heures passées à regarder les avocats interroger les témoins, c’est la façon dont deux personnes vibrent. Mercredi, lorsque Valette a été interrogée par l’avocat de Rybolovlev, Daniel Kornstein, l’échange est rapidement devenu antagoniste. Bien sûr, si ce serait le cas. Ils font partie d’équipes adverses. Valette affirme que lui et Sotheby’s sont innocents des accusations portées contre eux.

Entre les mains d’Asner, le témoignage de jeudi était une conversation, pas une inquisition. Lors de son interrogatoire par Kornstein, Valette semblait souvent frustré par la directive du juge de garder ses réponses courtes. Jeudi, il était détendu, car Asner l’a incité à expliquer les détails, comme un contrat entre Sotheby’s et la société Blancaflor Investments de Bouvier, ainsi que de multiples courriels entre Valette et ses collègues et supérieurs de la maison de ventes aux enchères.

L’objectif d’Asner était de dénouer, ou du moins de desserrer, les nœuds avec lesquels Kornstein essayait de lier Valette la veille. Cette stratégie impliquait de guider Valette à travers bon nombre des mêmes questions posées par Kornstein, mais formulées légèrement différemment ou sur un ton différent.

« Pendant le temps que vous avez passé avec M. Rybolovlev, lui avez-vous déjà dit que vous étiez son Key Client Manager ? Kornstein a demandé mercredi à Valette, faisant référence à un terme interne que Sotheby’s utilise pour désigner des spécialistes chargés de cultiver et de gérer des collectionneurs spécifiques, que le collectionneur en soit au courant ou que Sotheby’s ait déjà fait affaire avec eux.

“Non, je ne l’ai pas fait”, a déclaré Valette.

“Et tu n’en as parlé à personne d’autre qui était avec lui ?”

“Non, je ne l’ai pas fait.”

“Passons à autre chose”, a déclaré Kornstein.

Asner a poursuivi une série de questions similaires, même si, cette fois, Valette s’est montrée beaucoup plus réactive.

“M. Kornstein a demandé pourquoi vous n’avez jamais dit à M. Rybolovlev qu’il était son KCM ? » » demanda Asner.

“Eh bien, nous ne nous précipitons pas sur les clients pour nous présenter”, a déclaré Valette. « Il a été invité [to the viewing] par M. Bouvier. Il n’est pas question que je m’impose à lui. Ce serait inapproprié.

Plus tard, Valette expliquera que, aussi confus que soit le titre, son rôle en tant que « Key Client Manager » de Rybolovlev était d’établir des relations avec lui au fil du temps dans l’espoir de faire des affaires, et de connaître suffisamment Rybolovlev pour répondre aux questions internes de ses collègues. , dont beaucoup cherchaient à réaliser une vente. Mais comme il travaillait déjà avec Bouvier, expliqua Valette, cela n’avait aucun sens de poursuivre Rybolovlev. « Ce serait comme poignarder mon client dans le dos », a-t-il déclaré.

Dans une déposition préenregistrée présentée au jury quelques jours plus tôt, Mari-Claudia Jiménez, responsable des affaires mondiales de Sotheby’s, a expliqué que les personnes affectées aux « Key Client Managers » étaient souvent ambitieuses et que les réunions avec le personnel pour discuter des plans de culture étaient souvent gâchées par des spécialistes. parce qu’ils étaient en train de trouver des affaires qu’ils pouvaient réellement obtenir.

Il y avait même un peu d’histoire de l’art et de bases du marché de l’art : tout au long de la journée, Asner a demandé à Valette d’expliquer ce qu’étaient l’impressionnisme et le surréalisme et la fonction des garanties et des enchères irrévocables aux enchères. Asner a même eu quelques rires.

Après avoir demandé à Valette à qui appartient une œuvre « après l’avoir achetée aux enchères », Valette l’a regardé, confuse, et a répondu « Moi ?

“Non, non, pas toi”, a déclaré Asner. “Pas moi soit.”

Il n’a pas été fait mention du fait qu’au cours des débats de mercredi, Valette a admis à Kornstein qu’il n’était pas immédiatement familier avec certaines politiques de Sotheby’s, comme les critères pour les évaluations majeures, ou qu’il n’avait pas lu récemment.

Le point principal d’Asner, illustré par une myriade de petits exemples et souvent ponctué de l’expression « mettre un point là-dessus », était que lors de chaque transaction effectuée par Bouvier avec Sotheby’s par l’intermédiaire de Valette, Bouvier était le principal. Il a signé le contrat, il était donc responsable du paiement.

C’est notamment l’un des premiers jours où aucune véritable allégation n’a été formulée contre l’éléphant blanc du procès, Yves Bouvier. Le concessionnaire suisse s’est toutefois fait connaître, via une déclaration communiqué aux médias tôt jeudi matin, via le cabinet d’avocats suisse Monfrini Bitton Klein.

“Suite aux débats qui ont eu lieu dans la salle d’audience de New York et à la couverture médiatique qu’ils ont provoquée, c’est comme une mascarade surréaliste dans laquelle les gens se disputent sur une fraude dont il a été prouvé qu’elle n’a jamais eu lieu”, a déclaré Bouvier dans le communiqué. “Toutes les décisions passées dans le monde, y compris aux États-Unis, ont conclu à l’unanimité que j’étais innocent.”

Le communiqué note que les allégations contre Bouvier « ont déjà été testées et réfutées dans plusieurs juridictions, notamment à Genève, Singapour, Hong Kong, Monaco et New York ». Il a également souligné que, même si Rybolovlev affirme avoir payé trop cher ses œuvres, il n’a jamais annulé une vente et a réalisé un bénéfice énorme en vendant l’œuvre de Léonard de Vinci. Salvator Mundiqu’il a acheté à Bouvier pour 127,5 millions de dollars, chez Christie’s pour 450,3 millions de dollars en 2017.