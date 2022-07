Au procès pour fusillade de Parkland, les familles doivent endurer des preuves macabres

FORT LAUDERDALE, Floride – Pour protéger les familles en détresse des détails les plus macabres sur la façon dont leurs proches ont été assassinés lors d’une fusillade dans une école de masse à Parkland, en Floride, le tribunal chargé du procès de détermination de la peine du tireur a franchi une étape extraordinaire : Vidéos et photographies graphiques ne sont montrés qu’au jury, afin que les proches des victimes et les autres personnes présentes dans la galerie de la salle d’audience n’aient pas à les subir.

Mais les détails horribles, transmis dans les témoignages émouvants, les enregistrements audio effrayants et les récits médico-légaux impartiaux, sont impossibles à éviter complètement : comment un enseignant de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas a attaché une couverture pour bébé autour du bras d’un élève blessé comme un garrot. Comment les coups de feu d’un fusil semi-automatique ont explosé à l’intérieur d’une salle de classe attaquée. Comment les balles puissantes ont ravagé le corps des enfants.

Les procureurs soutiennent que les détails macabres, bien que douloureux, sont nécessaires pour prouver au jury que le tireur, Nikolas Cruz, qui a plaidé coupable à 17 meurtres et 17 tentatives de meurtre, mérite la peine de mort au lieu de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. . Le juge a autorisé la preuve malgré les objections des avocats de la défense, qui disent qu’elle est répétitive, horrible et destinée à porter préjudice au jury contre leur client.