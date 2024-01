Au procès, le leader de la NRA, LaPierre, reconnaît avoir à tort pris en compte les vols privés et le sac à main de sa femme

NEW YORK (AP) – PDG de la National Rifle Association Wayne LaPierre a reconnu lundi lors d’un procès civil qu’il avait facturé à tort des vols privés pour sa famille et accepté des vacances de vendeurs faisant affaire avec l’organisation à but non lucratif de défense des droits des armes à feu sans les divulguer.

C’était le deuxième jour de témoignage de LaPierre devant un jury de Manhattan qui décidera si le directeur général sortant de la NRA a violé les règles régissant les organisations caritatives et à but non lucratif en raison d’allégations selon lesquelles il s’est offert des millions de dollars en avantages extravagants aux dépens du puissant groupe de défense.

Le procureur général de New York a poursuivi le PDG de 74 ans et trois coaccusés en 2020, alléguant des dépenses inappropriées et un enrichissement personnel généralisé parmi certains dirigeants de la NRA.

Au cours de la semaine dernière, les avocats de l’État ont montré au jury des reçus documentant des dépenses, notamment un sac à main de plus de 1 000 $ que LaPierre avait acheté pour sa femme avec l’argent de la NRA, et plus de 500 000 $ de vols en jet privé, dont certains dans lesquels LaPierre n’était même pas présent. un passager et il ramenait simplement des membres de sa famille de vacances à l’étranger.

« Je sais maintenant qu’il y avait une limite de 25 $ » pour les cadeaux parrainés par la NRA, a déclaré LaPierre.

Avant le procès, LaPierre a déclaré qu’il serait démissionner de la tête de la NRA après une carrière de plusieurs décennies qui l’a vu passer du statut d’organisation caritative et de sécurité à celui de poids lourd politique qui a influencé la loi fédérale et les élections présidentielles. Son dernier jour est mercredi.

Lundi, il a déclaré à la barre des témoins qu’il quittait l’organisation « en bons termes ».

Au cours d’un récent procès, LaPierre a déclaré au tribunal qu’il je n’avais pas réalisé les billets de voyage, les séjours à l’hôtel, les repas et l’accès aux yachts étaient considérés comme des cadeaux.

Il a reconnu avoir reçu 274 000 $ en costumes sur mesure au fil des ans d’un entrepreneur en médias travaillant avec la NRA. Il a déclaré que les costumes étaient nécessaires pour des interviews télévisées et que les producteurs ont insisté pour qu’il mette à jour sa garde-robe.

“C’étaient littéralement des costumes”, a-t-il déclaré. “Ce n’étaient pas des cadeaux ; c’étaient des objets de travail pour moi.”

LaPierre a également reconnu avoir autorisé les vols privés en hélicoptère pour les dirigeants de la NRA vers et depuis le Texas Motor Speedway lors des événements NASCAR. Même si l’objectif immédiat était d’éviter de rester coincé dans le trafic, les vols faisaient également partie d’un effort plus large visant à attirer les bonnes grâces de la NRA auprès des stars de la musique country et des groupes traditionnels, dont la NFL – alors que les critiques à l’égard de l’organisation se multipliaient à la suite des fusillades de masse.

“J’ai essayé de construire une relation avec toutes ces institutions culturelles”, a déclaré LaPierre, pour s’opposer au récit selon lequel la NRA était “une organisation de droite”.

Lundi, LaPierre a affirmé avoir remboursé à la NRA des cadeaux inappropriés et d’autres dépenses.

“Je voulais le rembourser, avec intérêts”, a déclaré LaPierre, racontant un audit interne qu’il a soutenu à la NRA après que divers problèmes de dépenses inappropriées aient été révélés.

Tout en reconnaissant qu’il était erroné d’accepter certains voyages aériens privés, il affirme que l’essentiel a été fait pour satisfaire son chef de la sécurité, qui a déclaré que les vols commerciaux n’étaient plus sûrs pour lui après 2013. À l’époque, il s’opposait mesures de contrôle des armes à feu à la suite de Fusillade à l’école primaire de Sandy Hook que tué 26 personnes.

On ne sait pas exactement quels types de dépenses inappropriées LaPierre prétend avoir remboursé, car ces paiements ne sont pas inclus dans les documents judiciaires. Les avocats du bureau du procureur général pourront l’interroger cette semaine au tribunal sur les remboursements.

Le bureau du procureur général réclame des restitutions et des sanctions financières à l’encontre des responsables de la NRA qui ont profité indûment des activités de l’organisation.

LaPierre, 74 ans, a dirigé la NRA Les opérations quotidiennes du pays depuis 1991, agissant comme le visage et la voix véhémente de son programme en faveur des droits des armes à feu et devenant l’une des figures les plus influentes dans l’élaboration de la politique américaine en matière d’armes à feu. Andrew Arulanandam, un haut lieutenant de la NRA qui a été porte-parole de LaPierre, assumera ses fonctions par intérim, a indiqué l’organisation.