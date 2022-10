Au procès fédéral, un financier navigue dans l’amitié avec Trump

NEW YORK (AP) – Alors que le riche financier Tom Barrack a construit un empire de capital-investissement qui s’appuyait sur ses contacts étroits avec les dirigeants du Moyen-Orient, il s’est heurté à une pierre d’achoppement : son amitié avec Donald Trump.

Barrack connaissait Trump depuis des années et l’admirait. Mais la rhétorique anti-musulmane de l’ancien président républicain lors de sa campagne de 2016 était, selon les mots de Barrack, un “cauchemar” de politique étrangère qui a inquiété certains de ses plus gros investisseurs.

C’était un dilemme que Barrack, l’ancien président du comité inaugural de Trump, a cherché à expliquer cette semaine tout en prenant la barre des témoins en son propre nom lors de son procès pénal à New York. Les procureurs fédéraux l’ont accusé de travailler secrètement en tant qu’agent étranger qui était sous les ordres des Émirats arabes unis pour manipuler la politique étrangère américaine en sa faveur.

Lors de son deuxième jour de témoignage mardi, Barrack a décrit les efforts déployés pour organiser une rencontre entre Trump et le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, le cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, et d’autres responsables d’États plus modérés du golfe Persique, riches en pétrole, pour persuader Trump d’atténuer ses “affirmations scandaleuses”. » sur les menaces présumées du monde arabe.

“J’essayais de trouver un terrain d’entente, d’essayer de le faire reculer de ce qu’il ne croyait pas”, a déclaré Barrack.

Barrack a également répété son affirmation selon laquelle il ne cachait pas ses activités. Lui et ses avocats ont déclaré que le directeur de campagne de Trump, Paul Manafort, et Jared Kushner, le gendre et conseiller du président, étaient pleinement au courant.

Lorsqu’on lui a demandé à plusieurs reprises s’il avait déjà “offert ses services en tant qu’agent étranger” pour les Émirats arabes unis, Barrack a répondu “Non”.

Le seul objectif était de créer un climat de “compréhension et de tolérance”, a déclaré Barrack, un arabophone d’origine libanaise. “J’étais tellement excité que je pourrais être un prod mineur dans ce processus.”

Lundi, Barrack a témoigné qu’il avait rencontré Trump dans les années 1980 alors qu’il aidait à négocier l’achat par Trump du célèbre hôtel Plaza. Il a dit qu’il avait grandi pour considérer Trump comme “plus résistant que tous ceux que je connaissais”.

Lors de la sélection du jury, le juge de district américain Brian Cogan a averti les jurés potentiels que le nom de Trump reviendrait souvent et les a pressés de savoir s’ils pouvaient être justes dans une affaire imprégnée de politique et de transactions commerciales internationales obscures. Certains jurés potentiels ont été démis de leurs fonctions après avoir déclaré que c’était trop demander en raison de leur dégoût pour l’ancien président.

Barrack, 75 ans, est accusé d’avoir utilisé son “accès unique” en tant qu’ami de longue date de Trump pour fournir des informations confidentielles sur l’administration Trump aux Émirats arabes unis afin de faire avancer la politique étrangère et les intérêts commerciaux des Émirats. Les procureurs disent que les responsables des Émirats arabes unis ont récompensé Barrack en versant des millions de dollars dans ses entreprises commerciales.

Barrack a plaidé non coupable d’avoir agi en tant qu’agent non enregistré d’un gouvernement étranger, d’entrave à la justice et de fausses déclarations. Ses avocats ont nié avoir fait quoi que ce soit de sournois.

Le milliardaire basé à Los Angeles connaît Trump depuis des décennies et a joué un rôle essentiel dans la campagne de 2016 en tant que principal collecteur de fonds à un moment où de nombreux autres républicains évitaient le candidat parvenu.

Le gouvernement a clos son dossier la semaine dernière. Une grande partie des preuves se concentrait sur les e-mails et autres communications de retour entre Barrack et ses dirigeants de haut niveau aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Les procureurs disent que ces communications montrent comment Barrack et ses contacts ont comploté pour gagner Trump.

Avant d’être inculpé, Barrack a attiré l’attention en levant 107 millions de dollars pour la célébration inaugurale de Trump après les élections de 2016. L’événement a été scruté à la fois pour ses dépenses somptueuses et pour attirer des fonctionnaires étrangers et des hommes d’affaires cherchant à faire pression sur la nouvelle administration.

Le témoignage de Barrack doit se poursuivre mercredi.

Tom Hays, l’Associated Press