Au procès du tireur de l’école, les familles se souviennent des vies perdues

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Les membres de la famille de trois des 17 victimes du tireur scolaire de Floride Nikolas Cruz ont témoigné lundi de la façon dont leur décès en 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland a affecté leur vie, détaillant les amours perdues, les moments perdus et même des souvenirs qui s’effacent.

La sœur de l’étudiant Joaquin Oliver a lancé un regard noir à Cruz alors qu’elle quittait la barre des témoins, tandis que les familles de l’étudiant Alaina Petty et de l’enseignant Scott Beigel semblaient détourner les yeux de lui. Cruz était assis à la table de la défense, regardant principalement vers le bas mais jetant parfois un coup d’œil à l’écran vidéo devant lui.

Le jury a également vu trois vidéos effrayantes sur téléphone portable réalisées par Cruz dans les jours précédant son attaque, discutant de son plan de tuer au moins au moins 20 personnes à Stoneman Douglas, son ancienne école. Ils ont également vu des SMS qu’il avait envoyés le jour de l’attaque, la Saint-Valentin, à une ancienne petite amie exprimant son amour non partagé pour elle et à un ami, lui demandant s’il pouvait lui trouver un rendez-vous ce soir-là. Il l’a fait, mais le texto disant à Cruz est arrivé juste au moment où son Uber le déposait à l’école.

Patricia Oliver, la mère de Joaquin, a déclaré au jury de sept hommes, cinq femmes et à leurs 10 suppléants qu’il était un garçon doux et gentil de 17 ans et qu’il avait l’intention d’aller à l’université pour pouvoir travailler dans la gestion du sport. Il planifiait déjà sa garde-robe pour son diplôme dans trois mois, jusqu’à la ceinture qu’il porterait. Elle a dit qu’il y avait eu une effusion d’amour après sa mort.

“Je ne savais pas qu’il avait autant d’amis”, a-t-elle déclaré en étouffant ses larmes. “Notre vie a été brisée et changée pour toujours.”

Sa sœur aînée, Andrea Ghersi, a expliqué que lorsqu’elle aura des enfants, elle devra leur expliquer pourquoi ils n’ont pas d’oncle. La haine emplit son visage alors qu’elle regardait Cruz en marchant vers son siège.

Victoria Gonzalez a fait pleurer au moins un juré en évoquant la perte de son « âme sœur ». Elle a parlé de leur amour du cinéma, comment il chantait sur l’autoradio et comment il l’avait rencontrée à l’arrêt de bus le matin de sa mort avec des fleurs de la Saint-Valentin et un éléphant jaune en peluche.

La mère de Petty, Kelly, a déclaré qu’elle adorait aider dans la cuisine et son court séjour dans le corps de formation des officiers de réserve juniors de l’école. Membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, elle avait contribué à la récupération de l’ouragan l’été avant sa mort.

“Elle aimait ses amis, elle aimait sa famille et, plus important encore, elle aimait Dieu”, a déclaré Kelly Petty.

Sa sœur, Meghan, a déclaré que si Alaina était le bébé des quatre enfants de sa famille, elle était à certains égards l’aînée, affichant une maturité au-delà de ses années. Ils se blottissaient l’un contre l’autre pour regarder la télévision.

“Elle était un ange sur Terre et elle devrait toujours être là”, a-t-elle déclaré. Elle a pleuré en disant qu’elle ne se souvenait plus de la voix de sa sœur.

La mère de Beigel, Linda Schulman, et son beau-père, Michael Schulman, ont parlé de son amour pour l’enseignement, ses étudiants et le baseball. Sa mère a dit qu’il avait obtenu le poste d’enseignant à Stoneman Douglas parce qu’il avait accepté d’entraîner l’équipe de cross-country – même s’il ne savait pas comment.

S’exprimant d’une voix forte, Linda Schulman a déclaré avoir dit à ses coureurs que s’ils lui apprenaient le cross-country, il leur apprendrait la vie. Lorsque ses coureurs ont raté de peu les qualifications pour la compétition nationale, ils lui ont demandé ce qu’ils pourraient faire la prochaine fois. Elle a fait rire quand il a dit qu’il leur avait dit: “Courez plus vite.” Cela reste la devise de l’équipe.

Michael Schulman a déclaré que lorsqu’il a dit à Scott qu’il voulait épouser sa mère, il a dit que sa seule réponse était: “Tout ce que je demande, c’est que tu rendes ma mère heureuse.”

Cruz, 23 ans, a plaidé coupable à 17 chefs de meurtre au premier degré en octobre, ce qui signifie que le jury décidera uniquement s’il est condamné à mort ou à perpétuité sans libération conditionnelle.

Les jurés ont vu lundi les trois vidéos sur téléphone portable qu’il a réalisées six jours avant son agression.

Dans les deux premiers, il n’est pas vu. Seule sa voix est entendue.

“C’est aujourd’hui le jour. Aujourd’hui tout commence. Le jour de mon massacre commencera », at-il déploré dans la première. Dans le second, il dit : « Quand vous me verrez aux infos, vous saurez tous qui je suis. Vous allez tous mourir. … Je ne peux pas attendre.

Dans la vidéo finale, prise trois jours avant le tournage, Cruz, coiffé d’une casquette, parle à la caméra en disant qu’il “va être le prochain tireur scolaire de 2018”. Il termine la vidéo en faisant des bruits de pistolet.

Dans des SMS, commençant environ 90 minutes avant l’attaque, Cruz dit à son ex-petite amie qu’il l’aime puis demande “Voulez-vous que je m’en aille?”

Elle a répondu: “Tu me fais peur et je veux que tu me laisses tranquille.” Elle lui a dit qu’elle avait un petit ami. Il a répondu qu’il s’en fichait. En arrivant à l’école, il lui a envoyé un texto une fois de plus qu’il l’aimait.

Pendant ce temps, un ami avec qui il avait passé plusieurs heures à envoyer des SMS à propos d’un éventuel rendez-vous ce soir-là, a également répondu qu’il avait trouvé une fille qui sortirait avec lui. Ce texte est également arrivé alors que Cruz arrivait à l’école.

“Trop tard mec”, a répondu Cruz. Trois minutes plus tard, l’attaque a commencé.

Lorsque les jurés obtiendront l’affaire, ils voteront 17 fois, une fois pour chacune des victimes, sur l’opportunité de recommander la peine capitale.

Pour chaque condamnation à mort, le jury doit être unanime ou la peine pour cette victime est la perpétuité. Les jurés sont informés que pour voter pour la mort, les circonstances aggravantes de l’accusation pour cette victime doivent, à leur avis, « l’emporter » sur les atténuants de la défense. Un juré peut aussi voter à vie par pitié pour Cruz. Lors de la sélection du jury, les panélistes ont déclaré sous serment qu’ils étaient capables de voter pour l’une ou l’autre des peines.

Terry Spencer, l’Associated Press